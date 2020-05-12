Голливудский сценарист возьмется за российский мультсериал

Компания «Той Рой Медиа», создатель и дистрибьютор мультсериала «Дракоша Тоша», объявила о подписании контракта со знаменитым сценаристом Майклом Маурером. Он разработает сценарий для третьего сезона мультсериала по рассказам знаменитого писателя Олега Роя.

Майкл Маурер является автором сценариев всемирно известных и любимых анимационных сериалов и мультфильмов «Черепашки Ниндзя», «Волшебник страны Оз», «Щелкунчик и мышиный король», «Приключения мишек Гамми» и других. По планам третий сезон «Дракоша Тоша» будет состоять из 16 серий. Его старт намечен на осень 2020 года.

«Я счастлив работать с российским проектом. Это очень интересно и ответственно для меня, − говорит Майкл Мауэр. − «Дракоша Тоша» покорил меня своей добротой. Мне нравится эта добрая история про взаимоотношения людей и про восприятие мира маленькими детьми. Я уверен, что наше сотрудничество позволит мультсериалу найти новую аудиторию в мире и покорить зарубежные рынки».

«Дракоша Тоша» - это единственный российский анимационный мультсериал для детей от 0 до 7 лет, созданный на частном капитале. На данный момент вышло уже 2 сезона и 52 серии с красочной и доброй историей. Мультфильм содержит воспитательный посыл, развивает осознанное мышление и эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, грамотно и позитивно мыслить, выходить из конфликтных ситуаций самым бережным и храбрым способом, а, главное, верить в чудеса!

Проект можно найти в каталогах российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko и Wink, а в ближайшее время он появится на платформе tvzavr. Мультсериал также популярен также на главных детских телеканалах «Карусель», Мама, «МУЛЬТ». Проект является обладателем серебряной кнопки от «YouTube Россия»: на сегодняшний день аудитория мультсериала на этом сервисе составляет более 20 млн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.05.2020 Автор: Артур Чачелов