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Константин Эрнст вошел с состав совета директоров МТС

Ранее представитель Первого канала вошел в совет директоров компании «МТС Медиа»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст вошел в состав совета директоров холдинга МТС. Об этом сообщает «Интерфакс». Эрнст представляет так называемых независимых директоров − людей, напрямую не относящихся к холдингу или его управляющим компаниям. Число таких директоров в новом совете увеличено до шести. Всего в совете директоров МТС девять членов. 

В совет директоров МТС помимо Константина Эрнста также вошли председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, член набсовета X5 Retail Group (Россия) Надя Шурабура. Свои места сохранили президент МТС Алексей Корня, член совета директоров ПАО АФК «Система» Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и Валентин Юмашев.

Появление Константина Эрнста в составе совета директоров холдинга неслучайно. МТС и Первый канал с начала года активно сотрудничают в отношении аналитики данных и контента. В марте было объявлено, что Первый и дочерняя компания МТС «МТС Медиа» создадут совместное предприятие, а затем директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков вошел в совет директоров «МТС Медиа».

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26.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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