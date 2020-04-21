Американский штат Джорджия разрешил работу кинотеатров

Американский штат Джорджия первым в стране разрешил кинотеатрам возобновить работу. Об этом сообщает Variety. Открыться для посетителей площадки смогут с 27 апреля, однако скорее всего не сделают этого по ряду причин. За месяц простоя крупные киносети уволили почти весь обслуживающий персонал, и теперь в кинотеатрах просто некому работать. Не добавляют энтузиазма к скорейшему открытию площадок и жесткие правила, которые нужно будет соблюдать − на одном показе не должно быть больше десяти зрителей, требуется жестко контролировать рассадку, а также тщательно дезинфицировать залы и кинобары после каждого сеанса.

В таких услових для многих открываться нецелесообразно. К тому же кинотеатрам просто нечего показывать. Ближайший новый студийный релиз − комедия Universal КОРОЛЬ СТЭЙТЕН-АЙЛЕНДА − ожидается только 17 июня, да и тот, видимо, вскоре переедет. Сейчас площадки могут показывать лишь фильмы из прошедшего репертуара и релизы независимых дистрибьюторов.

Ранее в Джорджии разрешили работу автомобильных кинотеатров. Во всем мире они набирают все большую популярность, в Германии и Южной Корее этот вид бизнеса работает на полную мощность. Правда, для него отсутствие контента не столь критично − автомобильные кинотеатры всегда являлись кинотеатрами повторного фильма.

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety