РЭЦ привез в Россию голливудских продюсеров

С 14 по 16 ноября группа американских продюсеров посетила Москву в рамках бизнес-визита Film in Russia FAM trip. В российскую столицу приехали Гленн Гейнор (Sony Innovation Studios, Screen Gems), Джейк Роуз (Skylark Entertainment), Келли Халстром-Максвелл (Amblin Partners), Джесс Коноплиа (AFCI – Международная ассоциация кинокомиссий), Джон Орландо (Sony Crackle) и Карен Фаутс (Warner Bros.).

По плану «Российского экспортного центра» (РЭЦ), одного из главных государственных институтов развития экспорта, подобные мероприятия будут проходить ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге не менее трех раз. В числе первоочередных задач – знакомство международных лидеров аудиовизуального производства с современными возможностями российских креативных производств, а также ответные визиты российских кинопроизводителей в приоритетные страны.

«Усиление работы в части поддержки экспортно ориентированных компаний креативных индустрий позволит поднять важную тему – увеличение количества копродукционных проектов в сфере аудиовизуального производства, которые облегчат проникновение российского контента на зарубежные рынки, – отмечает старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков. – Создание дополнительных способов интеграции в международное бизнес-пространство – одна из основных линий деятельности РЭЦ. В ходе визита мы рассчитываем поднять важный вопрос создания программы рибейтов на территории России и начать обсуждение условий, на которых наши компании смогут сотрудничать с голливудскими коллегами в ходе досъемок элементов «русской линии» в зарубежном контенте и съемок пейзажей и элементов европейских стран различных эпох».

За последние годы производственная база в России выросла и готова создавать конкуренцию привычным локациям, таким как страны Восточной Европы и Южной Африки, где есть отлаженная инфраструктура, но совершенно другие цены. Джесс Коноплиа, президент Международной ассоциации кинокомиссий AFCI, объединяющей более 300 кинокомиссий по всему миру, полагает, что, несмотря на стереотипы, укрепившиеся в сознании не только рядовых жителей многих стран, но и в профессиональной среде, подобные деловые визиты открывают глаза, демонстрируя ранее неочевидные возможности для сотрудничества: «Я вижу, что многие мои коллеги, посетившие Москву в эти дни, впервые смогли познакомиться с высоким уровнем производимой в России креативной продукции, от визуальных эффектов конкурентного качества до выдающихся возможностей таких съемочных площадок, как Мосфильм. А студийные пространства – это именно то, чего сейчас не хватает нам на Западе».

Зарубежные гости смогли поговорить с российскими коллегами в рамках круглого стола, прошедшего на уникальной площадке подготовки молодых талантов – в столичном Universal University. Президент университета Екатерина Черкес-заде рассказала американским продюсерам о том, как появилась идея создания первого в России университета креативных индустрий, что факультеты университета покрывают практически полностью все сферы кинобизнеса и используют уникальную технологию преподавания.

Встречи российских и зарубежных кинематографистов «Российский экспортный центр» организовал в партнерстве с АНО «Русский Офис Кинокомиссий», ресурсом Realist Media, а также при участии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, компании «Экспоконтент», кинокомпании Kinodanz, продюсерского центра «Блиц фильм» и поддержке Московской кинокомиссии.

Уже в ближайшее время отечественные кинематографисты при поддержке Российского экспортного центра отправятся в Великобританию для презентации своих производственных мощностей и идей.

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18.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РЭЦ