РЭЦ открыл прием заявок на участие в госпрограмме адаптации контента для зарубежных рынков

27 июля Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл прием заявок для экспортно-ориентированных компаний сферы аудиовизуального производства и ИТ-индустрии на участие государственной программе адаптации контента для зарубежных рынков. В текущем году в текущем году ее проводят в первый раз и пока на нее выделено 300 млн рублей.

«Прием заявок продлится до 10 августа включительно. Все поданные проекты пройдут стадии проверки актуальности пакетов документов и дальше отправятся в Минэкономразвития, где специально сформированная межведомственная комиссия проведет ранжирование проектов и распределит финансирование вплоть до исчерпания бюджета, − отмечает руководитель направления экспорта креативных индустрий Данильченко Евгения. − К нам уже стали поступать первые заявки на участие в программе и мы видим высокий спрос на подобную уникальную меру поддержки экспортеров услуг».

Новая программа является современным и актуальным инструментом поддержки производителей, так как она предполагает авансовую форму субсидирования, а срок реализации проекта расширен до двух лет. Программа должна способствовать увеличению числа экспортных контрактов в сфере услуг, а также положительно повлиять на увеличение стоимости экспортных сделок. Последнее должно произойти благодаря участию в финансировании маркетингового продвижения продукта за рубежом и поставке продукта, заранее адаптированного на основные языки. Это повысит привлекательность российского контента за рубежом и увеличит осведомленность иностранных партнеров о продукции российского производства. Объем экспорта услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд. руб. при условии выполнения получателями господдержки указанных в постановлении показателей.

Поддержка экспорта сферы услуг ведется по поручению Президента Российской Федерации от 30.06.2017г. №Пр-1244, а в разработке постановления участвовали Минэкономразвития РФ, киноиндустрия и ИТ-индустрия (в лице ведущих производственных кинокомпаний), профильные ассоциации.

«11 июля 2020 года Михаил Мишустин подписал обновленную версию постановления, которая учла необходимость проведения валютных платежей на цели постановления, − рассказывает Евгения Данильченко. − Это позволит сократить расходы на размеры комиссий посредников при закупке услуг у иностранных подрядчиков. Еще одно приятное изменение Правительственного акта – это усовершенствование форм для подачи заявок на субсидию, что позволяет минимизировать временные затраты для компаний-претендентов».

Реализация механизма предоставления субсидий предлагается в форме программ повышения конкурентоспособности (ППК) продукции в рамках которых предусмотрена программа субсидирования части затрат, предусмотренных постановлением. Размер субсидии предполагает не более 70% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию ППК. При этом размер запрашиваемой субсидии не должен превышать 20% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации ИТ-продукции и 30% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений, предусмотренного ППК.

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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент