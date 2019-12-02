В Лондоне завершился четвертый российско-британский Industry Forum

28 и 29 ноября в Великобритании в рамках Недели российского кино (24 ноября − 1 декабря) прошел Industry Forum. Программа форума включала дискуссионные панели, конференции по актуальным вопросам киноиндустрии, а также питчинг, на котором российские кинематографисты представили свои проекты. Зарубежные партнеры смогли оценить потенциал и перспективы для сотрудничества. Прошедший форум показал, что иностранные инвесторы с каждым годом все больше настроены на партнерство с российскими кинокомпаниями.

«Главная цель – наладить российско-британское сотрудничество в сфере кино, − говорит куратор Industry Forum Анна Гудкова. − Несмотря на экономические и политические разногласия между странами, профессионалы индустрий настроены на партнерство и обмен опытом. Представленные в этом году российские проекты очень качественные и конкурентоспособные, они вызывают интерес не только в России, но и за рубежом. На форуме собрались представители нового поколения российских кинематографистов, которые полностью включены в мировой кинопроцесс и готовы к работе не только над локальными, но и международными проектами».

В первый день работы Industry Forum самой многочисленной по числу участников стала обзорная панель, посвященная современному состоянию российской киноиндустрии. Спикерами выступили генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, продюсер компании Hype Илья Стюарт, режиссер и продюсер и режиссер Клим Шипенко. Они обсудили главные вопросы современной индустрии, а также изменения, произошедшие за минувший год, включая подписанное в России постановление о рибейтах для иностранных компаний, которые теперь могут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств.

«В последние несколько лет ключевые игроки отрасли все больше уделяют внимание международному продвижению своего контента. Качество российского продукта сильно повысилось, соответственно, и его восприятие мировым сообществом изменилось в лучшую сторону. И я говорю не только про игровое кино, но и про сериалы, а также анимацию, которая стала драйвером российской индустрии на международной арене», − сказала Александра Модестова участникам форума по скайпу.

«Интерес к российскому контенту за рубежом огромный, и год за годом он только растет. На крупнейших международных рынках мы проводим массу встреч − зарубежные партнеры всегда открыты для работы с российскими компаниями», − поделился личным опытом Илья Стюарт.

На панели «Как онлайн-платформы раздвигают границы, меняют поведение аудитории и экономику производства контента» спикерами выступили актриса и продюсер Дарья Мороз, креативный продюсер Start Ирина Сосновая, вице-президент по развитию медиабизнеса МТС Игорь Мишин и гендиректор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук.

«Учитывая, что на российском медиарынке сейчас очень много игроков, аудиторию можно удерживать только качественным контентом. Необходимо постоянно следить за мировыми трендами и соответствовать им. В будущем компания нацелена на выпуск разнообразных новых проектов, которые будут производиться в том числе и в копродукции», − рассказала Ольга Филипук.

«Появление ОТТ-сервисов сказалось на конкуренции среди телевизионных проектов в России. До этого на рынке существовала определенная стагнация. Но теперь это не конкуренция авторов и продюсеров − а бизнесов! Старт ОТТ-сервисов положил начало новой эры, в которой идет бескомпромиссная борьба за зрителя», − отметил в своем выступлении Игорь Мишин.

Специальная панель была посвящена анимации – самому продаваемому и конкурентоспособному российскому продукту. Спикерами стали представители крупнейших анимационных студий: продюсер мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко, генеральный директор компании «Аэроплан» Юлия Софронова, креативный продюсер «ГК Рики» Мария Терещенко и руководитель студии Wizart Animation Игорь Николаев.

Представители анимационных студий говорили и о том, что они предлагают не только развлекательный контент, но и обучающий. Именно поэтому некоторые российские анимационные проекты сейчас включены в обучающие программы для дошкольников. Но несмотря на высокое качество российского контента и сотрудничество с крупнейшими зарубежными дистрибьютерами, конкурировать с разнообразными зарубежными анимационными фильмами пока трудно.

Панель, посвященная созданию копродукций с Россией и продвижению отечественных проектов на британский рынок, завершила работу первого дня форума. Продюсер Дэвид Келли (ДВЕ ЖЕНЩИНЫ), глава сейлз компании Reason 8 Денис Крупнов и продюсер Филип Перкон обсудили сложности возникающие при совместном производстве, отметив, что последние изменения в российском законодательстве облегчают производство копродукций. Спикеры отметили, что, к сожалению, пока копродукция и дистрибьюция фильмов из России носят эпизодический характер.

Во второй день работы форума прошел питчинг проектов, находящихся в разработке, и программа Work-in-progress. Кинематографисты из России рассказали о готовящихся проектах и обсудили сотрудничество с зарубежными коллегами. Шесть проектов было представлено на питчинге на стадии разработки.

Фильм продюсеров Натальи Мокрицкой, Варвары Котелевской, Милы Розановой и режиссера Сергея Мокрицкого – ПЕРВЫЙ ОСКАР − посвящен истории награждения Американской киноакадемией российских операторов, снимавших хронику разгрома фашистских войск под Москвой. Его представляла продюсер Варвара Котелевская. Продюсер Елена Гликман и режиссер Элла Манжеева, первый фильм которой признан «Лучшим дебютом» на «Кинотавре−2015», выступили на питчинге со своим новым проектом БЕЛАЯ ДОРОГА, который отобран на одну из крупнейших программ – Berlinale residence. Проект уже обрел партнера с монгольcкой стороны.

Продюсер Анастасия Акопян и режиссер Олег Асадулин представили проект ПОЛИГЛОТЫ, который станет первым полнометражным фильмом компании Infinity film, специализирующейся на съемках игровых фильмов, рекламных роликов и музыкальных клипов. Еще один проект питчинга − САША продюсера Елены Яцуры. Режиссер: Владимир Бек, обладатель Гран-при фестиваля «Движение» за свой фильм БЕЗ КОЖИ.

Продюсер и режиссер Алексей Учитель и сценарист Роланд Уолтерс представили проект с рабочим названием ШОСТАКОВИЧ. «Этот проект особенный: в России до сих пор нет ни одного фильма о великом композиторе Шостаковиче. Мне особенно приятно, что над сценарием работает талантливый английский сценарист Роланд Уолтерс», − сказал Алексей Учитель. Театральный режиссер Андрей Стадников презентовал свою дебютную работу ПОБЕДИТЕЛИ, который продюсирует Юлия Мишкенене.

В программе Work-In-Progress представлено семь проектов, среди которых два анимационных от ГК «Рики» – «Спойлеры» и «Клуб «Вопросики»» и один документальный – «Закура».

Триллер У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ представили продюсеры Катерина Михайлова и Светлана Ходченкова, исполнившая еще и главную роль в фильме, а также Вета Гераськина, для которой фильм стал полнометражным режиссерским дебютом. Фильм МАША продюсеров Рубена Дишдишяна, Валерия Федоровича и Евгения Никишова стал режиссерским дебютом сценаристки, лауреата «Золотого орла» Анастасии Пальчиковой.

Также в программе Work-In-Progress были представлены: драма НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ продюсера Максима Дашкина, главные роли в которой исполнили Виктория Толстоганова и Сергей Шнырев; КИТОБОЙ − картина про опасное путешествие через Берингов пролив студии «Рок» (продюсеры Кира Саксаганская и Алексей Учитель); СНЕГОПАД продюсера Дарьи Шлифштейн; ЗАКУРА − документальный фильм Ивана Вдовина, который ждут не только в России, но и за рубежом (английская Daily mail посвятила картине отдельный материал, который вышел как раз накануне питчинга).

На форуме состоялась презентация программы Russian VR Seasons фильмов российских кинематографистов, работающих в технике виртуальной реальности. Программа делалась в партнерстве с Planetpics. Куратор Георгий Молодцов рассказал про тенденции и перспективы развития VR-контента во всем мире.

В рамках деловой программы RFW прошел форум Casting Bridge при участии русскоговорящих актеров не только из России, но также из Украины, Франции, Германии, Польши, Бельгии, Великобритании и Нидерландов. Они посетили круглые столы, мастер-классы и презентовали себя кастинг-директорам из России и других стран.

«В сравнении с прошлым годом кастинг форум существенно изменился. Это касается и формата мероприятия, и содержания, и состава участников. Программа этого года была очень насыщенной: из лекций и мастер-классов артисты смогли узнать, как защищать свои права, проходить прослушивания за рубежом, чем руководствуются кастинг-директора при выборе актеров на ту или иную роль, как делать шоурил и многое другое», − отмечает куратор Casting Bridge Юлия Хамитова.

Особенно популярным оказался часовой мастер-класс от известного кастинг-директора Кэрол Дадли, которая подбирала актеров для таких легендарных сериалов, как «Санта-Барбара» и «Детективное агентство «Лунный свет»». Полезной для участников форума стала лекция о правах актеров и особенностях их защиты в России и на Западе, которую провела Мария Серебрянская. В дискуссии, посвященной стратегии поиска работы в зарубежных проектах (от процесса подачи заявки до встречи с режиссером), приняли участие актеры из четырех стран – Нидерландов, Великобритании, Франции и Польши.

В сессии вопросов и ответов были задействованы кастинг-директора с британской стороны: Джиллиан Хоусер, Кэрол Дадли, Дженни Даффи, Полли Хуткинс, Софи Кингстон-Смит с российской стороны: Элина Терняева, Екатерина Дюкова и Анна Сагалович. По примеру прошлого года в закрытом круглом столе российские и британские кастинг-директора обсудили перспективу сотрудничества и сложности в коммуникации киноиндустрий двух стран. По мнению участников, самый главный итог встречи − обмен контактами, обе стороны подтвердили желание и главное возможности для сотрудничества. Обсудили возможности подключения российских кастинг-директоров действующей европейской базе актеров.

«Среди целей Недели российского кино в Лондоне не только показ российских фильмов за рубежом, но и предоставление площадки для бизнеса, обмена опытом между кинематографистами из России и Великобритании. Первые два года индустриальная программа проходила в формате нетворкинга, а уже в 2018 году в формате форума. Наша главная цель – стать одним из ведущих российско-британских форумов, который собирает профессионалов киноиндустрии, а также облегчает британским продюсерам вход на российский рынок, и наоборот. Пока все получается», − подвел итог двухдневной программы генеральный продюсер Russian Film Week Филип Перкон.

Информационными партнерами мероприятия выступают портал «ПрофиСинема» и журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

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02.12.2019 Автор: БК