В Великобритании завершилась Russian Film Week 2020

В Британии завершилась Russian Film Week online edition − фестиваль российского кино. За 8 дней в его программе было показано 9 полнометражных, 2 документальных и 17 короткометражных фильмов.
Помимо показов фильмов, которые были доступны на территории Великобритании и ЕС, в рамках RFW на платформе synergy.online состоялось два мастер-класса: основатель и генеральный продюсер RFW Филип Перкон провел разговор с писателем и драматургом Дмитрием Глуховским, а главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин поговорил в прямом эфире с известным британским актером Брайаном Коксом. Записи бесед появятся в скором времени на synergy.online, но уже сейчас доступны на YouTube-канале RFW.
Кроме того, на YouTube-канале Russian Film Week уже доступны две публичные дискуссии, которые также состоялись в рамках RFW 2020: 12 декабря президент Russian Business & Culture Society Мелания Коваленко провела творческую встречу с российскими актерами Александром Кузнецовым и Ириной Старшенбаум, которые представляли свои фильмы на RFW в разные годы, а также с генеральным продюсером RFW Филипом Перконом. Участники дискуссии обсудили, как изменилась индустрия во время ковида в России и Британии, какие цели ставят перед собой актеры и продюсер фестиваля, какие у российского кино перспективы за рубежом и многое другое.
11 декабря в партнерстве с агентством Eastwood Agency состоялся круглый стол «Влияние пандемии на индустрию короткометражного кино». В дискуссии приняли участие:
Модератором дискуссии стала управляющий партнер компании по продвижению фильмов Eastwood Agency Ханна Мироненко. Спикеры обсудили специфику работы во времена пандемии, пользу и вред скринлайф-производства, а также − что изменилось за год, какие последствия необратимы, к чему готовиться, а главное − как извлечь пользу из сложившейся ситуации.
9 декабря с состоялся традиционный Casting Bridge Forum, который в этом году прошел в zoom. В форуме приняли участие более 150 актеров. В круглых столах участвовали российские кастинг-директора Елизавета Шмакова и Рита Ленских, актерский агент Ирина Гречишкина, а также иностранные кастинг-директора Leo Davis, Suzanne Smith, Ewa Łepecka.
«Впервые использованный нами новый онлайн формат − конечно, не полноценный фестиваль, но это был оптимальный способ показать российские фильмы британской аудитории во время карантина, когда все кинотеатры были закрыты, − замечает Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Russian Film Week. − Самым важным для нас является то, что мы не отошли от нашей миссии продвигать российские таланты за рубежом. К тому же мы сумели охватить большую аудиторию в Великобритании, причём не только традиционные для нас города, а также впервые выйти на пространство континентальной Европы. Конечно, в этом году нам сильно не хватало коллективных просмотров, живого общения, встреч со зрителями и друг с другом. И мы очень ждем следующего года в надежде, что привычный формат станет снова возможным. Но при этом думаем о том, что теперь уже мир не представим без онлайн, поэтому мы будем развивать фестиваль в том числе, в сторону онлайна».
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15.12.2020 Автор: БК
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