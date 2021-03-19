Russian Film Week в Великобритании и премия «Золотой Единорог» объявили даты проведения

Пятая юбилейная Russian Film Week (RFW) пройдет в Великобритании с 14 по 21 ноября 2021 года. Об этом объявили организаторы мероприятия. RFW − это крупный смотр российского кино, который ежегодно, с 2016 года, проводится в Лондоне, Кембридже, Оксфорде и Эдинбурге. Вместе с ним по проходит церемония вручения международной кинопремии «Золотой Единорог». «Золотой Единорог-2021» (Golden Unicorn Awards-2021) запланирован на 20 ноября 2021 года. Прием заявок на соискание премии уже открыт.

«Золотой Единорог» − это премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских кинематографистов. Награда вручается с 2016 года. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились ленты ВАН ГОГИ (2019, реж. С.Ливнев), КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ (2018, реж. Александр Хант), НЕЛЮБОВЬ (2017, реж. Андрей Звягинцев), УЧЕНИК (2016, реж. Кирилл Серебренников). В 2020 году премия не вручалась в связи с пандемией.

Международное жюри присуждает награды в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший восходящий талант», «Лучший дебют», «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм». В номинациях «Лучший иностранный фильм с российской тематикой» и «Лучший документальный фильм о России» призы вручает жюри, состоящее из российских экспертов.

Подать заявки на соискание премии могут правообладатели игровых, документальных и анимационных фильмов, как полнометражных, так и короткометражных (до 20 мин), завершенные в производстве не раньше 1 июля 2020 года. Все фильмы, завершенные после 1 июля 2019 года и поданные на соискание Golden Unicorn-2020, также будут рассмотрены членами номинационного комитета.

«2021 год − это год надежд на восстановление мира. В том числе сильно пострадавшего от пандемии мира кино и премий, − отмечает основатель и генеральный продюсер Russian Film Week и Golden Unicorn Филип Перкон. − Год назад мы не смогли отметить свой первый юбилей, но мы верим, что после тяжелого испытания, которым стал 2020-й, мы вернемся, станем крепче и сильнее, и покажем как европейским экспертам, так и британским зрителям еще более крепкую программу российского кино, которая накопилась за два года. Мы уверены, что 2021-й откроет очень много интересных фильмов и талантов».

Организаторы RFW будут ориентироваться на общемировую ситуацию с Covid-19. На сегодняшний день, по предположению властей Великобритании, проведение мероприятий в ноябре 2021 будет возможно. RFW, а также вручение премии Golden Unicorn («Золотой Единорог»), будут проведены в строгом соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Концепция RFW состоит в привлечении внимания к российской культуре и истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания профессиональных и деловых связей. В попечительский совет входят такие известные деятели кинематографии как Рейф Файнс, Брайан Кокс, Алексей Учитель, Валерий Тодоровский и другие.

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19.03.2021 Автор: Артур Чачелов