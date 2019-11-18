Второй Industry Forum пройдет в Лондоне в конце ноября

28 и 29 ноября в Великобритании в рамках Недели российского кино, проходящей с 24 ноября по 1 декабря, состоится Industry Forum. Программа включает питчинг, на котором российские кинематографисты представят свои проекты потенциальным английским партнерам, дискуссионные панели, конференции по актуальным вопросам киноиндустрии. Несмотря на экономические и политические разногласия между странами, представители британской и российской индустрий готовы обмениваться друг с другом опытом и настроены на сотрудничество.

Первый день работы Industry Forum будет полностью посвящен конференциям и дискуссиям о современном состоянии российской киноиндустрии, а второй отведен представлению российских проектов.

В рамках двухдневной деловой программы RFW также пройдет форум Casting Bridge, в котором задействованы русскоговорящие актеры не только из России, но также из Украины, Франции, Германии, Польши, Бельгии, Великобритании и Нидерландов. Все они прошли конкурсный отбор в несколько этапов и теперь примут участие в круглых столах, мастер-классах и смогут презентовать себя кастинг-директорам из двух стран − Великобритании и России. Также по примеру прошлого года в закрытом круглом столе кастинг-директора обсудят перспективу сотрудничества и сложности в коммуникации киноиндустрии двух стран.

Спикерами обзорной панели, посвященной современному состоянию российской киноиндустрии, станут генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, глава по контенту компании МТС Игорь Мишин, продюсер компании Hype Production Илья Стюарт. Они не только обсудят главные вопросы и вызовы современной индустрии и изменения, произошедшие за минувший год, но и поделятся личным опытом. Специальная конференция будет посвящена анимации – самому продаваемому и конкурентоспособному российскому продукту. Спикерами выступят представители крупнейших анимационных студий − «Аэроплан», «Анимаккорд», «Паровоз», ГК «Рики».

На одной из конференций обсудят изменения способов потребления контента в связи с бурным развитием онлайн-платформ. Эти сервисы с каждым годом забирают все большую часть аудитории, привлекая разнообразием и качеством представленного контента. Спикерами на конференции выступят: Ирина Сосновая и Дарья Мороз (Start), Софья Квашилава («Сбербанк» и ОККО), Ольга Филиппук («Яндекс»).

На второй день работы форума запланирован питчинг проектов, находящихся в разработке, и программа Work-in-progress. Мероприятие предоставит кинематографистам из России и Великобритании возможность заявить о готовящихся проектах, обсудить сотрудничество, привлечь финансирование, встретиться с дистрибьюторами и заинтересовать своими картинами зарубежных фестивальных отборщиков. «Почти все проекты, участвующие в мероприятиях второго дня сделаны женщинами-продюсерами, а режиссеры в основном – мужчины. Это не концептуальное решение, все вышло абсолютно случайно. Раньше себе такое было представить достаточно трудно, но сейчас, видимо, срабатывает тот факт, что женское поколение продюсеров стало активно и пользуется всеми возможностями индустрии», − рассказывает куратор Industry Forum Анна Гудкова.

На питчинге фильмов на стадии разработки будет представлено шесть проектов. Среди них − БЕЛАЯ ДОРОГА продюсера Елены Гликман и режиссера Эллы Манжеевой, первый фильм которой, ЧАЙКИ, признан Лучшим дебютом на «Кинотавре» в 2015 году. Еще один проект-участник − фильм продюсера Натальи Мокрицкой и режиссера Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР. Он рассказывает уникальную историю награды российских операторов, снимавших хронику разгрома фашистских войск под Москвой. Продюсер Елена Яцура представит проект САША режиссера Владимира Бека. Кира Саксаганская − проект ШОСТАКОВИЧ режиссера Алексея Учителя, театральный режиссер Андрей Стадников презентует свою дебютную работу ПОБЕДИТЕЛИ. Анастасия Акопян продюсирует проект ПОЛИГЛОТЫ.

В программе Work-In-Progress заявлено шесть проектов, среди них два анимационных от ГК Рики – «Beardy Bodo» и «Question Club». В числе художественных фильмов здесь расскажут о фильме МАША продюсеров Рубена Дишдишяна, Валерия Федоровича, Евгения Никишова и других, который стал режиссерским дебютом для сценаристки, лауреата «Золотого орла» Анастасии Пальчиковой, драме НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ продюсера Максима Дашкина (главные роли исполнили Виктория Толстоганова и Сергей Шнырев), фильмах КИТОБОЙ продюсера Киры Саксаганской и СНЕГ ИДЕТ продюсера Дарьи Шифштейн. Триллер У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ представят продюсеры Катерина Михайлова и Светлана Ходченкова, исполнившая в этом фильме еще и главную роль, а также Вета Гераськина, для которой фильм стал полнометражным режиссерским дебютом.

«Industry Forum уникален тем, что спикерами всегда выступают представители российской киноиндустрии, а слушателями – продюсеры и дистрибьюторы с английской стороны, многие из них работают еще и на американском рынке. В этом году сделан большой упор на анимацию в партнерстве с онлайн-журналом для аниматоров Skwigly», − отмечает генеральный продюсер Russian Film Week Филип Перкон.

В нынешнем году в рамках Industry Forum потенциальные зарубежные партнеры узнают об изменениях, произошедших в российском кинопроизводстве за последнее время, а благодаря этому смогут оценить потенциал и перспективы для сотрудничества. Как показывает практика проведения Russian Film Week, иностранные инвесторы с каждым годом все больше настроены на партнерство с российскими кинокомпаниями.

«Основная задача форума всегда одна – найти партнеров. Во всем мире сейчас бум качественного контента. Российские проекты конкурентоспособны, но выживать без партнерских отношений с зарубежными компаниями бывает нелегко», − говорит Анна Гудкова.

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18.11.2019 Автор: Артур Чачелов