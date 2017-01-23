Минкультуры официально подвело итоги Года кино

В ТАСС прошла пресс-конференция, на которой официально подвели итоги Года российского кино. Мероприятие собрало внушительный состав участников. Положение дел в отечественном кинематографе пришли обсудить министр культуры Владимир Мединский, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм», режиссер и продюсер Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия ТРИТЭ» Леонид Верещагин и генеральный директор продюсерской компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов.

По словам Владимира Мединского, доля российского кино по итогам 2016 года составила 18,5%. «Это существенный рост, – заметил министр. – Но самая главная цифра тут другая: абсолютные сборы российского кино составили 8,6 млрд рублей, это рекорд за все время работы российского кинематографа, начиная с 1990-х». По общему количеству денег сборы Года кино, по словам Мединского, «превзошли все ожидания», при том, что в итогах года не учтены сборы ВИКИНГА. При этом, министр оговорился, что ВИКИНГ мог бы собрать больше, однако «его создатели решили выступить с открытой борьбе с зарубежными конкурентами».

Также, по словам главы Минкульта, российское кино «закрепилось на китайском рынке», что тоже является значимым достижением.

Одним из основных достижений года была названа реализующаяся программа кинофикации малых городов. «Около тысячи новых кинозалов появится в России к концу 2018 года», – рассказал Мединский. Кроме того, по его словам, важно, что производство кино «вышло за границы Москвы и Санкт-Петербурга». Речь идет о съемках фильмов регионах страны, в том числе и введении возврата средств, потраченных на производства. Министр надеется, что число таких регионов будет увеличиваться.

Кроме того, министр также ответил на вопрос по реформе Фонда кино. Он предостерег от скоропалительных решений, заявив, что выстроенная система работы Фонда в целом довольна удачная. Ее стоит отстраивать дальше, но не стоит резко что-то в ней менять. А вот на вопрос об иностранных проектах, которые в течение года пали жертвами протекционистской политики Минкультуры и не получили прокатные удостоверения на желаемых датах, министр не ответил, признав, что такие проекты были, но конкретные названия в его ответе не прозвучали.

23.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС