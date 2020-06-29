Кинотеатры Курганской области получили разрешение возобновить работу

Кинотеатры Курганской области получили право возобновить работу уже с 30 июня. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Работа будет возможно в строгом соответствии с рекомендациями санитарных врачей.
В правительстве области пояснили, что в кинотеатры, открывающиеся в регионе, будут обязаны обеспечить социальную дистанцию при рассадке зрителей в кинозале и посещении мест общего пользования. Кроме того, обязательным является наличие антисептиков для рук и тщательная уборка кинозалов после каждого сеанса.
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29.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Российская газета
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