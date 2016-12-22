Владимира Мединского назвали «Человеком года»

Владимир Мединский назван «Человеком года» по версии Русского биографического института. Это звание присуждено ему за поддержку российского кинематографа и успешное проведение Года российского кино. «Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись», – цитирует «Интерфакс» заявление председателя совета директоров Русского биографического института Святослава Рыбаса.
Министр поблагодарил за то, что отметили его заслуги, и подчеркнул, что эта награда должна принадлежать всему ведомству. Владимир Мединский также заметил, что, несмотря на окончание Года российского кино, программа кинофикации малых и средних городов страны, запущенная Министерством культуры и Фондом кино, будет продолжена в 2017-м и 2018 годах.
22.12.2016 Автор: Артур Чачелов
Источник: Газета.Ru
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