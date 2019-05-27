Мединский раскритиковал регионы за низкую посещаемость кинозалов Фонда кино

Министр культуры обратился к главам ряда регионов с просьбой наладить работу кинозалов, открытых в рамках программы кинофикации, стартовавшей в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам чиновника, в части субъектов кинозалы функционируют крайне неэффективно. Проблему глава федерального ведомства озвучил на XXIX заседании Координационного совета по культуре, который проходит в Новосибирске. В качестве примера неэффективной работы кинозалов он привел Астраханскую область, где по программе кинофикации было открыто четыре кинозала.

«Два из них приносят в общей сложности 98% сборов, а два фактически не работают», − заявил глава Минкультуры России. По его мнению, это связано прежде всего с эффективностью управления. Министр посетовал, что иногда за государственными деньгами обращаются демонстраторы из такой глубинки, где нет стабильного Интернета, а значит, работа современного кинозала просто невозможна. «Надо решить эти проблемы, а потом обращаться за федеральными деньгами», − сказал Мединский.

По словам министра, самые низкие показатели посещаемости в Северной Осетии и Чеченской республике. Кроме того, в 13 регионах крайне низкая посещаемость как минимум в половине поддержанных кинозалов. Это Забайкальский край, республики Дагестан и Адыгея, Ульяновская, Томская, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Тульская области.

«Я попрошу все перечисленные регионы разобраться в ситуации, в чем причина, поменять модель управления. Мы даем средства не обязательно муниципальным учреждениям, это могут быть частные компании. Если вы получили деньги, отремонтировали, открыли современные кинотеатры, где можно показывать премьеры мирового кино, организуйте этот процесс, не делайте это для галочки», − обратился Владимир Мединский к представителям регионов.

Министр подчеркнул, что по итогам года будет проведен повторный анализ посещаемости кинозалов. Если ситуация не будет налажена, пообещал применение административных мер и инициирование кадровых решений.

С 2015 по 2019 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой Министерством культуры РФ, открыто 789 переоборудованных кинозалов. Посещаемость за весь период в указанных залах составила около 20 млн человек. Всего до 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов.

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27.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ