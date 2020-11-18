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MEGOGO Distribution приобрел новый продюсерский проект Майкла Бэя

Это триллер о пандемии «Птица в клетке», который выйдет в прокат уже 10 декабря

Кинокомпания MEGOGO Distribution приобрела у STXfilms первый американский полнометражный фильм о пандемии. Речь о проекте ПТИЦА В КЛЕТКЕ (Songbird), спродюсированном Майклом Бэем. Действие картины происходит в 2024 году, когда мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.

«Этот год безвозвратно изменил то, как люди взаимодействуют друг с другом и с окружением, − рассказывает председатель STXfilms Motion Picture Group Адам Фогельсон. − Все пережитое в 2020 году лежит в основе каждого кадра фильма. ПТИЦА В КЛЕТКЕ – актуальная, трогательная и сентиментальная история любви, но при этом чертовски страшная. Мы постарались объединить реалистичную научную фантастику и эмоциональные сюжеты с эффектными и устрашающими образами».

ПТИЦА В КЛЕТКЕ – история о надежде во время трагедии, история, о которой необходимо рассказать, поскольку сейчас все мы переживаем величайший кризис», − говорит продюсер Адам Гудман.

Главные роли в триллере о короновирусе исполнили Кей Джей Апа, Деми Мур, София Карсон, Петер Стормаре, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд и Пол Уолтер Хаузер.

В российский прокат лента выходит уже 10 декабря 2020 года.

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18.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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