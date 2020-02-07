Megogo открывает новое прокатное подразделение для российских проектов

МEGOGO Distribution всерьез занялась производством и сопродюсированием российских фильмов. В связи с этим руководством компании было принято решение об открытии второго подразделения по выпуску отечественных фильмов в прокат − MEGOGO Studios. В структуру нового подразделения будет входить отдел кинопроката и отдел по маркетингу. Кинопрокатное подразделение возглавит Вера Кутергина.

Подразделение будет выпускать свои и привлеченные проекты. Первым фильмом станет триллер ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА, стартующий 23 апреля 2020 года. Лента рассказывает о группе молодых людей, решившей отдохнуть на природе и попавшей в Чернобыльскую зону. 28 мая компания представит зрителям фильм ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (бывш. РИЛ-ТОК) − о взаимоотношениях девушки-телохранителя и звезды рэпа. 11 июня будет выпущен авантюрный триллер СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, в конце осени − комедия БУЛКИ, съемки которой стартуют на Шри-Ланке, а на Новый год − не имеющая пока официального названия «дерзкая комедия в стиле БОРАТА и НЕСНОСНОГО ДЕДА», о самозванце открывшем в провинциальное городе клинику пластической хирургии.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов