«Мосфильм» ввел в эксплуатацию новый павильон

Новый съемочный павильон и здание хранилища сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм» получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает сайт Министерства культуры. Общая площадь двух зданий, которые находятся на западе Москвы, – 18 тыс. кв. метров.

В одноэтажном съемочном павильоне площадью 2,5 тыс. кв. метров смогут одновременно работать порядка 200 человек. В здании оборудованы гримерные, костюмерные, реквизиторские, аппаратные, комнаты отдыха. В павильоне предусмотрена специальная система звукоизоляции, благодаря которой звуки киносъемок не будут слышны снаружи, а шум с улицы, наоборот, не попадет в павильон. Также здание оборудовано современными инженерными системами, включая системы кондиционирования воздуха, вентиляции, дымоудаления, центрального отопления и автоматическую систему пожаротушения.

Кроме того, было построено здание хранилища сценическо-постановочных средств общей площадью 15,5 тыс. кв. метров. В новом хранилище разместилась огромная коллекция киноконцерна: одежда разных исторических эпох – около 300 тыс. костюмов и предметов одежды, а также около 100 тыс. единиц самого разнообразного реквизита. Это современное здание, оборудованное современными системами хранения. На цокольном этаже разместился обширный парк ретроавтомобилей «Мосфильма».

Киноконцерн «Мосфильм» является ведущим предприятием киноиндустрии России и одной из крупнейших киностудий Европы. Киностудия была создана в начале 1920-х годов, с тех пор в павильонах «Мосфильма» было создано более 2500 фильмов. «Мосфильм» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим полностью осуществлять весь цикл кинопроизводства.

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09.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ