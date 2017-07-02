«Нелюбовь» взяла главный приз кинофестиваля в Мюнхене

Фильм НЕЛЮБОВЬ режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского, Сергея Мелькумова и Глеба Фетисова получил главный приз на только что завершившемся международном кинофестивале в Мюнхене (Германия, Filmfest München). В основной конкурсной программе CineMasters также были представлены фильмы ХЭППИ-ЭНД Михаэля Ханеке, МОЛОДОЙ ГОДАР Мишеля Хазанавичуса, РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ Софии Копполы и другие.

«Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене, – комментирует продюсер фильма Александр Роднянский, прилетевший получить приз Мюнхенского фестиваля. – Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира. Уверен, что успех фильма НЕЛЮБОВЬ на международных кинофестивалях способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».

Кинофестиваль в Мюнхене проводится ежегодно с 1983 года и является одним из крупнейших зрительских кинематографических событий в Германии. Главный приз международного конкурса кинофестиваля в Мюнхене (ARRI/OSRAM AWARD) традиционно поддерживается двумя лидирующими немецкими компаниями – ARRI (специализируется на производстве киносъемочного оборудования) и OSRAM (ведущий производитель светотехнического оборудования).

Мировая премьера фильма НЕЛЮБОВЬ состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. Напомним, что это пятый фильм Андрея Звягинцева, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первый фильм, ВОЗВРАЩЕНИЕ завоевал приз кинофестиваля в Венеции как «За лучший фильм», так и «За лучший дебют». Второй фильм, ИЗГНАНИЕ, получил приз Каннского кинофестиваля «За лучшую мужскую роль». Третий фильм, ЕЛЕНА, удостоился специального приза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Четвертый, ЛЕВИАФАН, проучил приз «За лучший сценарий» 67-го Каннского кинофестиваля, а также «Золотой глобус» за «Лучший фильм на иностранном языке» и номинацию на премию «Оскар».

29 июня на кинофестивале в Мюнхене российский кинорежиссер Андрей Кончаловский получил приз Бернхарда Викки «Мост». Режиссера наградили за фильм РАЙ.

02.07.2017 Автор: Артур Чачелов