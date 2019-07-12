«НМГ студия» купила долю в кинокомпании Keystone Production

«Национальная Медиа Группа» продолжает активные инвестиции в производителей контента. Принадлежащая ей «НМГ студия» приобрела 25% кинокомпании Keystone Production. О сделке первой сообщили «Ведомости». Сумма, которую НМГ заплатила за долю в компании, не сообщается. Сделка уже закрыта.
Keystone Production принадлежит продюсеру и режиссеру Дмитрию Дьяченко и продюсеру Александру Рубцову. Компания участвовала в создании сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон», которые транслировались на канале СТС и пользовались большой популярностью у зрителей. СТС является основным активом холдинга «СТС Медиа», а тот в свою очередь принадлежит «Национальной Медиа Группе». Главой СТС и «СТС Медиа» является Вячеслав Муругов. Он же возглавляет «НМГ Студию». Последняя недавно закрыла сделку по приобретению 25% в другой производственной компании − «Студии Метрафильмс», производящей другой хит СТС − мультсериал «Три кота».
Сама «НМГ студия» появилась осенью 2018 года. На ее базе планируется создание одного из крупнейших производителей фильмов и сериалов в стране. Вместе с Keystone компания намерена создавать совместные проекты для кинопроката, показа на ТВ и digital-ресурсах НМГ.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
12.07.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: «Ведомости»
НМГ инвестировала в производителя анимации
Вячеслав Муругов возглавил «НМГ Студию»
«Национальная Медиа Группа» выкупила половину Art Pictures Studio
НМГ может зайти в кинопрокатный бизнес
Кинокомпания «Национальной Медиа Группы» представила собственный бренд
Американская касса: «Человек-паук» заканчивает уикенд Дня независимости со $185 млнПодробнее
Марина Жигалова-Озкан покидает российский DisneyПодробнее
В голосовании за фильмы «Ночи кино» определилось три лидераПодробнее
БК объявляет конкурс прогнозов кассовых сборов с призом в 20 тысяч рублейПодробнее