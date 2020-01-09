«Оскар» снова остался без ведущего

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году пройдет без ведущего. Об этом стало известно накануне из твита Американской киноакадемии. 92-ая церемония намечена на 9 февраля 2020 года.

В 2019 году «Оскар» впервые прошел без ведущего. Год назад организаторы были вынуждены пойти на такой шаг после того, как назначенный на эту роль актер Кевин Харт отказался от ведения церемонии под напором критики ЛГБТК-сообщества из-за высказываний десятилетней давности. Опыт проведения «Оскара» без ведущего был признан успешным.

«Оскар» уже объявил состав шорт-листов, а участников самих номинаций объявят 13 января. В шорт-листе значатся несколько проектов из России: ДЫЛДА Кантемира Балагова может попасть в номинацию «Международный художественный фильм», а «Он не может жить без космоса» − в номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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09.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Twitter