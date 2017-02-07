Продюсера «Вия» признали банкротом

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск о признании Алексея Петрухина банкротом, сообщает «Коммерсантъ». Заявление подавал Руслан Устинов – партнер продюсера по кинопроекту ВИЙ. В отношении Петрухина начата процедура реструктуризации долгов: он был должен Устинову 38,3 млн рублей, но, по утверждению адвоката пострадавшей стороны, выплатил менее 1%.

Алексей Петрухин о решении суда знает. «Иногда, чтобы завершить проект почти за 3 млрд рублей, можно и нужно обанкротиться из-за 30 млн руб, – заявил он «Коммерсанту». – Я желаю удачи и всего самого хорошего юристам и самому Руслану Устинову, которому я очень благодарен за урок».

Однако теперь Устинов настаивает на запрете выезда должника за границу. Он хочет, чтобы у Петрухина отобрали загранпаспорт, хотя продюсер сейчас часто летает в Китай, где снимается его новый проект ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ: ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ. Лента производится в основном на средства китайских партнеров, а также при участии компании Глеба Фетисова. Представители последнего заверяют, что банкротство Петрухина не скажется на судьбе нового фильма, потому что ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ – совершенно новый проект, производимой другой кинокомпанией.

07.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ