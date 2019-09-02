Продюсер «Тайны печати дракона» прокомментировал результаты фильма в Китае

Алексей Петрухин прокомментировал ситуацию, складывающуюся вокруг фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА в Китае. В частности, продюсер рассказал, что знает, почему лента не смогла «выстрелить» на одном из главных для себя рынков. Напомним, что фильм появился в местных кинотеатрах 16 августа и выступил с очень скромными результатами. Первый уикенд принес ему только $2,1 млн.

Петрухин настаивает, что полноценный прокат картины в Поднебесной просто не состоялся. «Это далеко не выход картины в Китае, а технический выпуск... − рассказал он БК. − Нет, в Китае не было проката, это не прокат. [Фильм показывали]... в одной сети только, кстати, в China Film Group. Ни в Wanda, ни в двух других крупнейших сетях ни одного сеанса не было!».

Причины такого странного выпуска Алексей Петрухин обещал раскрыть позже. «Сказать истинную причину пока не время, нельзя просто этого делать, − отметил он. − Она есть, и она дурацкая. Точнее, не дурацкая, а на самом деле серьезная». Продюсер отметил, что «даже при самом худшем раскладе», даже если бы фильм не получился или сильно не понравился зрителям, как писали некоторые СМИ, «с Чаном и Шварцем на постере» на первом уикенде в такой стране, как Китай, он все равно собрал бы гораздо больше.

«Я понимаю, что можно по-разному подходить... [к результатам проката в Китае], но понятие «неудачный» – это вообще не то, − настаивает Петрухин. − Его не было. Неудачный... [прокат], это когда фильм действительно не зашел, не пошел или еще какие-то вещи. Это чуть другое».

Продюсер отметил, что авторы и создатели картины со своей стороны «все сделали так, как надо». Убедиться в этом или поспорить с продюсером российский зритель сможет после выхода картины в наши кинотеатры 19 сентября.

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02.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко