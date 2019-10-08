Продюсер «Тайны печати дракона» прокомментировал кассовые результаты фильма

Алексей Петрухин прокомментировал кассовые результаты фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА в России и Китае. В эксклюзивном интервью БК он назвал причины, из-за которых картина не смогла выйти на тот эстимейт, на который рассчитывали ее создатели. Напомним, ранее они заявляли о своем желании собрать фильмом в России больше 2 млрд рублей, однако сейчас, спустя три недели проката, в активе проекта только 321 млн рублей.

По словам Петрухина, одна из основных причин недобора − задержка выхода проекта на два года, вызванная возникшими разногласиями между продюсерами и компаниями, финансировавшими проект. «Сначала китайская частная компания China International, известная своей активностью в России, переоценила свои силы... Их финансирование дало сбой, а потом и вовсе прекратилось, − отметил продюсер. − Вторым ударом стало то, что возникло полное взаимное непонимание с нашими партнерами, компаниями «Фетисов Иллюзион» и «Форсети», на стадии реализации достигнутых договоренностей. К сожалению, большое желание Глеба Фетисова взять контроль над проектом и еще большее стремление контролировать китайский прокат фильма привели к огромному сбою и удорожанию процесса».

По словам Алексея Петрухина, конфликты между партнерами и абсурдные судебные иски с упоминанием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера от управляющих обанкротившейся компании «Русская Фильм Группа» привели к тому, что звезды так и не приехали на премьеру картины в Россию.

«Этот иск в суд очень негативно повлиял на выход фильма, − признается продюсер. − Адвокат Арнольда за один день получил множество запросов от уважаемых и больших российских СМИ, от главных российских информагентств. Конечно, он никак не отреагировал, мы это обсудили, но иск привел к тому, что Арнольд отказался от своего приезда. А так как у Арнольда и Джеки один адвокат, который их представляет в Голливуде, то Джеки тоже отказался приезжать. В силу наших личных отношений Джеки пытался вырулить в этой ситуации и все-таки приехать, но ему настоятельно, я так понимаю, не рекомендовали, поэтому в последний момент он тоже отказался».

Ситуация с прокатом картины в Китае, по слова Алексея Петрухина, также неоднозначна. По первоначальному плану лента должна была выйти в местных кинотеатрах 1 октября, на длинных праздниках, посвященных Дню образования КНР, однако позже было решено перенести ее на август. Этому поспособствовали судебные иски сопродюсеров проекта Глеба Фетисова и Сергея Беспалова, которые стремились получить контроль над китайским прокатом картины.

«Они подали в Гонконге иски по обеспечению, запрещающие распределять выручку China Film Group в китайском прокате, − говорит Петрухин. − Сам факт судебных разбирательств в период празднования семидесятилетия КНР вызвал негативную реакцию китайских партнеров... Прокат свернули, видимо, для того, чтобы не участвовать в судебных разбирательствах и не заниматься делением сборов. При этом неделю назад фильм вышел в онлайн-кинотеатрах Китая и уверенно держится в топ-3 самых покупаемых и просматриваемых фильмов».

Большое, подробное и крайне информативное интервью Алексея Петрухина о ТАЙНЕ ПЕЧАТИ ДРАКОНА можно будет прочитать в пятничной рассылке «Бюллетеня кинопрокатчика».

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08.10.2019 Автор: БК