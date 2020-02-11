Создатели «Тайны печати дракона» получили новый иск

Вокруг проекта ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА с новой силой разгораются судебные скандалы. «Коммерсантъ» пишет о том, что российские продюсеры картины не могут поделить международные права на нее. Кому они принадлежат «Русская Фильм Группа» (РФГ) Алексея Петрухина и «Фетисов Иллюзион» Глеба Фетисова выяснят через суд.

«Фетисов Иллюзион» частично финансировала создание ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Ее инвестиции были оформлены как заем под залог прав на дистрибуцию проекта. Компания предложила передать эти права на семь лет компании Forseti Advisors, а та переуступила их цепочке из нескольких агентов без согласования с РФГ. Сейчас «Фетисов Иллюзион» требует от РФГ подтвердить уступку этих прав, но компания Алексея Петрухина не согласна. По его мнению, эти права не реализуются должным образом, «группа Фетисова не продает картину», а потому фильм не получает от международного проката средств, сопоставимых с его кассовым потенциалом.

Московский арбитраж рассмотрит компании Фетисова к компании Петрухина 23 марта. «Коммерсантъ» замечает, что в предыдущих судебных разбирательствах суд уже вставал на сторону «Фетисов Иллюзион».

Это не единственный иск, полученный РГФ за последнее время. 3 февраля претензии к компании предъявила немецкая Stereoscopic Technologies, которая занимается 3D-графикой. Она участвовала в создании фильмов ВИЙ 3D и ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Компания требует на 97,9 млн. В РФГ говорят, что с иском пока не ознакомились.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

11.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ