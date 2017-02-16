На EFM представили российские проекты «Кома», «Икария», «Скиф» и «Невеста»

ГК «Планета Информ» представила байерам берлинского кинорынка EFM сразу несколько крупных российских проектов. В частности, здесь впервые анонсировали приключенческий экшн Никиты Аргунова КОМА. Появившийся несколько месяцев назад эффектный тизер картины наделал много шума в Интернете, в том числе и за пределами России. Потому международные дистрибьюторы давно ожидали назначение сейлз-хауса и старта продаж проекта. «Мы получили ряд предложений, но не спешим закрывать сделки, поскольку считаем правильным дождаться первого видеоматериала, то есть ставку делаем на Каннский кинорынок в мае», – рассказывает директор по международным продажам ГК «Планета Информ» Анастасия Баньковская.

Также в Берлине впервые была представлена ИКАРИЯ – российский научно-фантастический фильм, объединивший под своим крылом международную команду признанных профессионалов: болгарского режиссера Явора Гырдева, получившего приз за лучшую режиссуру ММКФ в 2008 году (ДЗИФТ), польского оператора Ирека Хартовича (ЛЕГЕНДА №17, ЭКИПАЖ), голливудского художника Владимира Тодорова (АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, БЕОВУЛЬФ, ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС). Открытие продаж на этот проект планируется на кинорынке в Каннах. Там же «Планета Информ» надеется показать первые готовые сцены фильма.

У исторической картине СКИФ продюсера Сергея Сельянова готовые сцены уже есть, потому в рамках презентации был показан 11-минутный футадж фильма и его новый тизер, которые дали потенциальным покупателям представление о художественном уровне проекта. Лента уже продана в Германию и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Представители «Планеты Информ» подтвердили, что ведутся переговоры с покупателями прав на Францию, Испанию и Великобританию.

Впервые на EFM зарубежная публика смогла целиком посмотреть фильм ужасов НЕВЕСТА – самый кассовый российский хоррор в домашнем прокате. «Фильм получил положительные отзывы и от наших постоянных бизнес-партнеров, и от потенциальных покупателей, а также от фестивалей, – говорит Анастасия Баньковская. – Картину пригласили на фестиваль фантастических фильмов в Брюссель, который пройдет в апреле». Кроме того, стало известно, что после берлинского показа лентой заинтересовали еще шесть фестивалей разного калибра.

16.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Planeta Inform