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Минкультуры представило проект закона о правилах работы и посещения кинозалов

В нем прописаны ряд обязанностей, запретов и ограничений для площадок и зрителей

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового закона Минкультуры, регулирующего работу и правила посещения кинозалов в стране. Об этом пишет «Парламентская газета». Проект должен дополнить уже существующий закон о государственной поддержке кинематографии. Правила показа фильмов в кинотеатрах, а также правила работы кинотеатров и оказания ими услуг будет устанавливать Правительство РФ.

В проекте сказано, что кинотеатр обязан поддерживать «необходимый уровень безопасности», информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, организовывать эвакуацию, а также соблюдать требования закона о защите детей от вредной информации. В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

В правилах должно быть прописано, что в течение пяти дней с момента сеанса зрители вправе требовать возврата стоимости билета, если показ картины отменили, заменили или он был некачественным. Кроме того, закреплено право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа. 

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Есть в проекте и ряд запретов. Отдельно прописан запрет на проведение фото-, аудио- и видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов вне зависимости от цели записи. Кроме того, правила посещения кинотеатров должны содержать запрет на пронос на территорию кинотеатра оружия и боеприпасов, колющих или режущих предметов, взрывчатых и других опасных веществ, а также наркотиков и стимуляторов. Также можно будет запретить пронос пиротехники и громоздких предметов.

Отдельный интерес вызывает возможность закрепить запрет на пронос продуктов питания и алкоголя, за исключением приобретенных в кинотеатре. Последнее право активно лоббируют кинотеатры и киносети, чьи площадки расположены в торговых центрах с супермаркетами.

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09.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Парламентская газета

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