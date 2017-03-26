Обзор изменений графика релизов с 20 по 26 марта

Третья неделя марта заметно разнообразила график релизов, причем как на этот год, так и на последующий. Наибольший вклад в это благое дело внесла компания «Централ Партнершип», определившаяся с датами новых проектов Paramount и ряда независимых проектов, закупленных на недавних международных кинорынках. Кроме того, к компании перешли права на прокат в России нового фильма Джеки Чана ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. Ранее компания «Капелла фильм» намеревалась выпустить эту картину в прокат 18 мая, однако теперь комедийный боевик выйдет в России уже 11 мая.

3 августа «Централ Партнершип» выпустит в прокат экшн-боевик ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА с Шарлиз Терон в главной роли. Трейлер этой картины вышел совсем недавно и уже успел наделать много шума в киноманской среде. 21 сентября дистрибьютор предложит кинотеатрам экшн о пожарных ГРАНИТНАЯ ГОРА режиссера Джозефа Косински. Для самых маленьких 5 октября в прокат выпустят полнометражную версию мультсериала МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ, а для зрителей постарше 12 октября – новый фильм Даррена Аронофски МАМА. Кстати, долгое время эта дата была зарезервирована под очередную часть ПЯТНИЦЫ, 13-Е, но студия Paramount решила не продолжать франшизу. Зато франшиза КЛОВЕРФИЛЬД жива, и уже 26 октября в прокат выйдет очередной фильм этой серии. А через неделю после этого, 2 ноября, ЦПШ предложит зрителям продолжение еще одной легендарной франшизы – фильм ПИЛА 8. Продолжение мультфильма ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА в России выпустят 11 января 2018 года под названием ШЕРЛОК ГНОМС, а уже через неделю, 18 января ЦПШ запланировала прокат взрослой военной драмы КАВАЛЕРИЯ, главная роль в которой у Криса Хемсфорта. На 12 июля 2018 года дистрибьютор поставил полнометражный мультфильм ПАРК АТТРАКЦИОНОВ, а на 14 февраля 2019 года – ленту ГУБКА БОБ 3.

Другие мэйджоры на прошедшей неделе активно заявляли релизы на следующий год. WDSSPR застолбила за собой сразу две даты в октябре 2018-го: 4 октября компания выпустит в прокат спин-офф вселенной Человека-паука, кинокомикс VENOM, а 18 октября – продолжение ДЕВУШКИ С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА, фильм GIRL IN THE SPIDER’S WEB. UPI передумала выпускать 22 февраля 2018 года мультфильм LARRIKINS, зато определилась с датой нового экшн-триллера в стиле КРЕПКОГО ОРЕШКА под названием SKYSCRAPER. Эта лента компании Legendary с участием Дуэйна Джонсона выйдет в российский прокат 12 июля 2018 года.

У «Каро Премьер» в отношении проектов 2018 года тоже есть сразу несколько новостей. На 11 января 2018 года переместилась комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, которая ранее должна была выйти аж в январе 2017-го. На 15 февраля 2018-го встала криминальная комедия с Рейчел МакАдамс и Джесоном Бейтманом НОЧНЫЕ ИГРЫ. 12 июля 2018-го в прокат выйдет спин-офф ЗАКЛЯТИЯ – фильм ужасов МОНАХИНЯ. С марта на 9 августа того же года переехал подводный триллер о гигантской доисторической акуле МЭГ. И, наконец, потенциальным участником новогодней битвы 2018-2019 стал кинокомикс АКВАМЕН, переместившийся в сетке релизов с 4 октября на 20 декабря.

А вот независимые дистрибьюторы, как же как и «Централ Партнершип», занимались укреплением пакетов 2017 года. Так «Вольга» поменяла даты нескольким летним релизам: фильм ужасов ШКАТУЛКА выйдет в прокат не 29 июня, а 13 июля, а боевик с Брюсом Уиллисом ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО теперь не 15-го, а 8 июня. На 8 июня переместился релиз фильма-бенефиса Кейт Бланшетт МАНИФЕСТО – ленту выпустит в прокат RWV. С этой даты, кстати, ушел фильм Алексея Пиманова КРЫМ: компания «Парадиз» больше не является прокатчиком этой картины.

Новинку в своем пакете заявила компания «Экспонента»: 26 октября 2017 года она выпустит европейский триллер о монстрах АТЛАНТИДА. Новый блок итальянских фильмов заявила компания «Пилот Кино»: 20 апреля она выпускает ленту НЕАПОЛИТАНСКИЕ ИСТОРИИ, 22 июня – проект ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ, а 20 июля – картину под названием УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ.

26.03.2017 Автор: Артур Чачелов