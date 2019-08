Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 августа

Прошедшая неделя отличилась массивным изменением графика релизов России. Самый значительный вклад внесла WDSSPR, которая не только перенесла релиз проекта CRUELLA с декабря 2020 года на 27 мая 2021 года, но и заявила большой блок проектов Sony, которые выйдут в прокат в 2020-2021 годах:

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ переехал с 16 января на 6 февраля 2020 года. В этот же день зрителям предложат биографическую драму с Томом Хэнксом A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD. Еще один фильм с Хэнском − военная драма GREYHOUND − переместилась с апреля на 7 мая. 20 февраля кинотеатрам и зрителям предложат супергеройское кино с Вином Дизелем − ленту БЛАДШОТ (Bloodshot), а 27 февраля семейную комедию КРОЛИК ПИТЕР 2 (Peter Rabbit 2). Мартовские праздники компания встретит с хоррором продюсера Джейсона Блума, у которого пока нет официального названия. А на 16 апреля заявлен российский фантастический хоррор СПУТНИК от компании «Водород».

На 9 июля встала очередная попытка Sony возродить франшизу ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. Будущая лента пока значится как UNTITLED GHOSTBUSTERS. 30 июля Sony и Marvel представят супергеройскую ленту о вампирах MORBIUS с Джаретом Лето в главной роли. На 13 августа встал триллер КЛАУСТРОФОБЫ 2, а 3 сентября в прокате появится новый проект с Милой Йовович от создателей ОБИТЕЛИ ЗЛА − экранизация игры MONSTER HUNTER. На 17 сентября встал мультфильм под рабочим названием UNTITLED LORD AND MILLER ANIMATION, а на 1 октября − некий UNTITLED SONY/MARVEL SEQUEL. 5 ноября компания выпустит в прокат мультфильм Sony Animation VIVO, а 17 декабря экранизацию компьютерной игры UNCHARTED. 14 января 2021 года кинотеатрам и зрителям предложат романтическую комедию с Кристен Стюарт HAPPIEST SEASON, 11 февраля 2021 года новый вариант ЗОЛУШКИ, а 4 марта 2021 года официально занял кинокомикс MASTERS OF THE UNIVERSE. И, наконец, на 23 декабря 2021 года (а значит и в новогоднюю битву) встал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 4.

«Каро Премьер» убрала из своих планов ленту ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ. Она стояла на 10 октября. С 17 октября также ушел еще один релиз компании − лента ВНЕ ИГРЫ. Ее перенесли аж на 5 марта 2020 года.

Много новостей касалось российских картин. «Каропрокат» перенесла релиз фильма ФЕЯ Анны Меликян на 26 марта 2020 года. «Централ Партнершип» перенесла премьеры хорроров ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА и ВДОВА. Первый встал на 16 января 2020 года, второй − на 2 апреля 2020 года. Кроме того, на 29 октября 2020 года компания заявила еще один фильм ужасов − ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ. А 1 января 2022 года ЦПШ выпустит в прокат экранизацию романа Дмитрия Глуховского МЕТРО 2033. Проект ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ продюсера Олега Капанца обрел дистрибьютора. Им стала компания Megogo Distribution. Ленту выпустят в прокат 28 ноября. Кстати, ранее на этой дате у компании стоял хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Пока он ушел в никуда.

«Вольга» заявила на 7 ноября романтическое фэнтези РАЙСКИЕ ХОЛМЫ (Paradise Hills). Planeta Inform Film Distribution пополнила свой пакет фильмом Ян Гэ ТРОИЦА. Лента выйдет в прокат 24 октября 2019 года. «Ракета Релизинг» выпустит в кинотеатрах аниме ДЕТИ МОРЯ (Kaijuu no Kodomo). Проект встал на 10 октября. «СБ Фильм» убрала с 12 сентября фильм ЖАР. Новая дата не сообщается.

«Капелла» вернула фильм АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ обратно на 7 ноября. На эту же дату встала новинка пакета − биографическая драма из Австралии В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ (Ride Like a Girl). На 14 ноября переехал шведский триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, а на 2 апреля 2020 года встала еще одна новинка − драма ДЕВУШКА ГРЕЗ (I Met a Girl).

«ПРОвзгляд» определился с новой датой для проекта ВЕЧЕР С БЕВЕРЛИ ЛАФФ ЛИНН. Фильм встал на 10 октября. На 24 октября компания запланировала релиз фильма французского режиссера Селин Скьяммы ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ, а на 12 декабря поставила франко-бельгийскую комедию ОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ НОЧЬЮ (Chambre 212).

25.08.2019 Автор: Артур Чачелов