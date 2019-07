Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 июля

Прошедшая неделя принесла немало новостей, касающихся графика релизов. Он пополнился несколькими перспективными релизами, но основная активность дистрибьюторов пришлась на переносы дат.

Начнем с мэйджоров: WDSSPR обнародовала даты выпуска для двух новых российских релизов своего пакета. На 22 августа встал фильм-победитель «Кинотавра» БЫК, а на 19 сентября − военная драма Александра Галибина СЕСТРЕНКА. «Централ Партнершип» также заявила две новинки: на 19 сентября встала российская лента ЭЛЕФАНТ, а на 28 ноября − черная детективная комедия ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО ХАРЛАНА ТРОМБИ (Knives Out) из пакета Lionsgate. Ранее на этой дате стоял военный блокбастер МИДУЭЙ, однако теперь его перенесли на 21 ноября. «Каропрокат» тоже заявила новинку: на 10 октября встала комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.

«Экспонента» перенесла дату старта мультфильма PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ с сентября на 14 ноября 2019 года. Кроме того, с 24 октября 2019 года на 30 января 2020 года у компании переехала криминальная драма с Томом Харди ЛИЦО СО ШРАМОМ. Вместо нее 24 октября занял мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ. Кроме того, с 26 сентября на 5 декабря переместилась лента ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. Есть у «Экспоненты» и новинки: на 19 сентября встал канадский мультфильм BOONIE BEARS: BLAST INTO THE PAST, а на 3 октября ирландский хоррор ОНИ (The Haunt).

«Вольга» подписала соглашение о сотрудничестве с японской Toho. 31 октября компании выпустят в России новый полнометражный фильм классика современного японского аниме Макото Синкая ДИТЯ ПОГОДЫ (Tenki no ko). Это не единственный японский проект, заявленный на этой неделе: на 5 сентября встала лента ЦАРСТВО (Kingdom), выпуском которой займется новая компания LOONAFILM.

«Русский репортаж» перенес с 29 августа проект БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ. Его новая дата не сообщается. А на 29 августа компания поставила мультфильм ПРИНЦЕССА И ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАНШЕТ. Кроме того, компания стала прокатчиком нового фильма Валерии Гай Германики МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК. Лента встала на 17 октября.

«Капелла фильм» перенесла релиз проект СВЯЗАННЫЕ МИРЫ с 19 на 26 сентября. Компания «Престиж кино» заявила на 29 августа немецкий мультфильм КОКОША: МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН В ДЖУНГЛЯХ (Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel!) и перенесла релиз китайской картины ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ с 24 на 3 октября. На эту же октябрьскую дату встал хоррор от Megogo Distribution ДОБЫЧА.

«Кинологистика» тоже заявила на 3 октября новинку − биографическую драму МИСТЕР ОЛИМПИЯ (Bigger). Ранее на этой дате была заявлена лента ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК. Она пока осталась без даты, как фантастический фильм МОРСКАЯ ЛИХОРАДКА и проект КОРПОРАТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. С 8 на 29 августа компания перенесла выпуск мультфильма СПАСАТЕЛИ, на 19 сентября встал мультфильм УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ, а заявленный ранее на этой дате фильм СЛОН И БАБОЧКА ушел на 26 сентября. Оттуда в свою очерень ушел мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС. Он переместился на 7 ноября.

21.07.2019 Автор: Артур Чачелов