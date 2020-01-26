Обзор изменений графика релизов России за неделю с 20 по 26 января

За прошедшие семь дней в графике релизов России произошло несколько важных изменений. Новости приходили и от мейджоров, и от независимых компаний. Так, Sony перенесла фантастический экшн с Вином Дизелем БЛАДШОТ с 27 февраля на 12 марта. Но это далеко не единственные перестановки марта.

Дату 5 марта покинул релиз UPI ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2 (теперь он стоит на 5 ноября). Ему на смену дистрибьютор поставил голливудский хоррор ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, который переместился сюда с 26 марта. Еще одна российская лента от UPI − НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 − выйдет в прокат 27 августа 2020 года.

Megogo Distribution также заинтересовалась датой 5 марта и перенесла сюда российский проект НОМЕР 1. Кроме того, на 21 мая компания заявила новинку своего пакета − драматический проект СЕКРЕТ (The Secret). На 5 марта также переехал релиз Planeta Inform Film Distribution МИЛЫЙ ДРУГ.

ЦПШ все-таки выпустит в российский прокат комедию Paramount LIKE A BOSS. Лента выйдет под названием ГЛАМУРНЫЕ БОССЫ, ее поставили на 12 марта. «Каропрокат» не будет выпускать фильм на уикенде 9 мая, зато выпустит некую отечественную ленту без названия 23 апреля.

TenLetters перенесла релиз мультфильма ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ с 20 на 27 февраля. На эту же дату компания поставила новинку − российский проект ЗИМА. На 27 февраля также переехала лента Егора Кончаловского НА ЛУНЕ. Ее дистрибьютором выступает компания «СБ Фильм». На конец февраля также встали две документальные новинки: 20 февраля ЦДК выпустит новую работу Леонида Парфенова РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ. 27 февраля Cinemaus Studio представит проект КРИТИК.

«Кинологистика» поменяла дату релиза фантастического триллера МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ. Лента переехала на 2 апреля 2020 года. Кроме того, компания заявила несколько новинок. Российская драма СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ встала на 19 марта. 9 апреля дистрибьютор выпускает британский хоррор ПРИЗРАКИ (The Haunted), 23 апреля − отечественный криминальный триллер ИЛИАНА, а 21 мая − российскую драму КОТЕЛ.

Компания «Иноекино» совместно с «Престиж Кино» в 2020 году выпускает в прокат два фильма Федерико Феллини − СЛАДКУЮ ЖИЗНЬ (с 5 марта) и ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ (с 7 мая). Оба фильма будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами более чем в 50 городах, а СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ − в форматах 2К и 4К.

Cineticle Films выпустит в прокат российско-грузинский триллер ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Лента встала на 26 марта 2020 года.

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26.01.2020 Автор: Артур Чачелов