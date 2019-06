Обзор изменений графика релизов России за неделю с 24 по 30 июня

Прошедшая неделя оказалась богата на новости, касающиеся графика релизов. «Централ Партнершип» снова поменяла расклад в будущей новогодней битве. Компания стала прокатчиком комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 и передвинула ее выпуск на 12 декабря 2019 года. На 26 декабря 2019 года встала комедия ХОЛОП, ранее занимавшая 1 января 2020 года.

«Каро Премьер» перенесла старт музыкальной драмы ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ с августа на 10 октября 2019 года. В октябре выйдет в прокат и новинка от «Каропроката»: 31 октября компания выпускает новую ленту Владимира Хотиненко ЛЕНИН.

Megogo Distribution перенес релиз хоррора ДОБЫЧА с 11 на 25 июля, а также заявил на 2 августа французскую комедию с Жаном Дюжарденом ОЛЕНЬЯ КОЖА (Le daim).

«Экспонента» убрала из планов на 5 сентября французскую комедию САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (новая дата не сообщается) и перенесла релиз хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (бывш. ПОЛАРОИД) на 12 сентября. «Вольга» пополнила свой пакет драмой ПОСЛЕ СВАДЬБЫ. Лента выходит 26 сентября.

«СБ Фильм» перенесла релиз ленты КРАСИВЫЙ БАНДИТ с 1 на 15 августа. На 29 августа компания заявила новинку − иранский мультфильм КОРОЛЬ-СЛОН (The Elephant King). Стоявший у нее ранее на этой дате проект ЖАР ушел на 12 сентября. На 17 октября компания перенесла релиз российского фильма БОЛЕВОЙ ПОРОГ.

RVW определилась с датами выпуска большого числа новых картин своего пакета. 12 сентября в прокат выпустят документальный проект КАПИТАЛ В XXI ВЕКЕ (Capital in the Twenty-First Century), а 26 сентября − криминальную драму Арно Деплешена БОЖЕ МОЙ! (Roubaix, une lumière). На 3 октября встала франко-сенегальская драма АТЛАНТИКА (Atlantics), а на 17 сентября с лета переехала комедия ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ. 31 октября компания выпустит драму Кена Лоуча ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ (Sorry We Missed You). 21 ноября заняла фантастическая драма МАЛЫШ ДЖО (Little Joe), а 12 декабря − драма ОТВЕРЖЕННЫЕ (Les misérables). 9 января компания выпустит в кинотеатры итальянский триллер L'UOMO DEL LABIRINTO.

RFG Distribution заявила два новых релиза в июле. 4 июля в прокат будет выпущен казахстанский фильм ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА, а на 25 июля официально встал индийский блокбастер РОБОТ 2.0 (2.0). На 25 июля есть еще несколько новинок: компания «Задорное кино» поставила сюда комедию ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА, а компания «Маурис» − ленту Анн Фонтен БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (Blanche comme neige).

30.06.2019 Автор: Артур Чачелов