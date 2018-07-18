Официальная касса России: «Монстры на каникулах 3» стартовали всего на 5% слабее второй части

Благодаря старту сразу двух крупных новинок минувший уикенд стал самым сильным за последние восемь недель – общие сборы топ-20 подобрались к 700 млн. Однако ожиданий выходные все равно не оправдали – финальный матч Чемпионата мира отнял у кинотеатров часть зрителей.

Самой сильной новинкой стал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, заработавший 329,6 млн рублей в России и 364,4 млн с учетом СНГ. Если вторая часть франшизы в свое время стартовала почти в 2 раза лучше первой, то новый фильм такого роста не показал и даже немного уступил МОНСТРАМ НА КАНИКУЛАХ 2 (345,2 млн на старте). При это новинка боролась за аудиторию с ЧЕЛОВЕКОМ-МУРАВЬЕМ И ОСОЙ и Чемпионатом мира, поэтому в целом старт нельзя назвать неудачным. Среди анимационных картин Sony лучше первый уикенд проводили только те же МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2 и ANGRY BIRDS В КИНО (348,8 млн), а среди всех мультфильмов WDSSPR у новинки пятое место.

«Это абсолютно ожидаемый результат, которым мы довольны. Могло быть и лучше, конечно, но футбол внес свои коррективы вообще во все, – комментирует старт картины в интервью ЭБК директор по маркетингу компании Sony Pictures в России Леонид Карнозов. – После окончания чемпионата мы очень надеемся на то, что папы опомнятся и с особым энтузиазмом вернутся к своим родительским обязанностям – массово поведут детей в кино».

Боевик НЕБОСКРЕБ начал прокат со 149,7 млн в России и 169,7 млн с учетом стран Содружества. Экшн в духе КРЕПКОГО ОРЕШКА продвигали как фильм-катастрофу, однако обмануть аудиторию не удалось. Фильм выступил значительно слабее более масштабных картин с участием Дуэйна Джонсона ГЕРАКЛ (397,5 млн с учетом СНГ), РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС (258,4 млн), ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (256,8 млн) и РЭМПЕЙДЖ (178,5 млн) и показал результат на одном уровне с цифрами ДЖОНА УИКА 2 (151,8 млн).

Третья строчка по итогам уикенда досталась ЧЕЛОВЕКУ-МУРАВЬЮ И ОСЕ. Во вторые выходные картина потеряла 64,2% дебютной кассы, что несколько превышает падение первого фильма (-59,4%). Однако по общим сборам сиквел на 16% опережает график ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ.

Новый отечественный хоррор, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, собрал 40,1 млн рублей в России, еще 1 млн добавили страны СНГ. Новинка не стала подтверждением теории, что жанр славянского хоррора пользуется особой популярностью У наших зрителей, и выступила более чем в два раза слабее НЕВЕСТЫ (95,2 млн на старте) и в полтора раза хуже ПИКОВОЙ ДАМЫ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,4 млн). Однако старт оказался сильнее, чем у другого отечественного фильма ужасов этого лета, ФОТО НА ПАМЯТЬ (19,0 млн).

«Что касается первого уикенда РУСАЛКИ, то мы видим, что у каждой новинки на этом уикенде недобор к эстимейтам от 30 до 50 процентов. Наши цифры находятся в том же финансовом диапазоне, – рассказывает в интервью ЭБК продюсер фильма РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ Иван Капитонов. Полагаем, что новинки второго уикенда дадут нам возможность продолжать полноценно работать картиной. Ожидания оптимистичные – мы уверены в нашем фильме, у него отличный «сарафан» и уже сложившаяся международная судьба».

На девятой строчке расположился фильм-концерт MUSE: DRONES WORLD TOUR, заработавший 6,3 млн. Следом за ним идет драмеди ТАЛЛИ с 4,5 млн в России и 5,0 млн в СНГ. Картина с растолстевшей Шарлиз Терон в роли уставшей матери, как и другие работы Джейсона Райтмана, оказалась довольно артовой, что прослеживалось в промо-материалах. Результат оказался ниже цифр БЕДНОЙ БОГАТОЙ ДЕВОЧКИ (9,0 млн с учетом СНГ) и ДЖУНО (8,4 млн с учетом СНГ) и на одном уровне с ДЕВУШКОЙ ИЗ ДЖЕРСИ (4,7 млн с учетом СНГ).

Общая касса Топ-20 в России составила 685 млн рублей, с учетом стран СНГ – 758 млн. Это на 38% больше по сравнению с прошлыми выходными, и на 18% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляла ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА.

18.07.2018 Автор: Анна Багрова