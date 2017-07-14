Новости


«Союзмультфильму» назначили гендиректора

Им стал Борис Машковцев

Борис Машковцев назначен гендиректором«Союзмультфильма», сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу киностудии. С апреля 2017-го он был временно исполняющим эти обязанности, однако, как утверждается в сообщении, свое новое назначение получил по итогам конкурса, объявленного Минкультуры.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, комментируя назначение, отметила, что горда тем, что «дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела», как Борис Машковцев.

Машковцев закончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1987 года он работает в анимации — в студии «Пилот», автор шести мультипликационных фильмов, лауреат и призер российских и международных фестивалей и премий. С 2013 года по 2016 год Машковцев работал художественным руководителем «Союзмультфильма».

14.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

Новости по теме:

На базе «Союзмультфильма» создадут технопарк

«Союзмультфильм» стал индустриальным партнером «Сколково»

Стало известно, когда пройдет конкурс на должность главы «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» будет возвращать права на мультфильмы и персонажей через суд

«Союзмультфильму» дадут статус резидента «Сколково»


Самое читаемое

39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов от дебютантов и 8 детских картин

Победителями питчингов Минкультуры стали почти шесть десятков кинопроектов

Подробнее
Локации, декорации, костюмы

Как снимали фильм «Человек-паук: Возвращение домой»

Подробнее
Киносмотр пройдет в Выборге с 6 по 12 августа

Обнародованы составы жюри фестиваля «Окно в Европу»

Подробнее
И это при том, что задержанную женщину с ребенком подозревают уже не впервые

Полиция Казани отказалась возбуждать дело против пойманного с поличным кинопирата

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 