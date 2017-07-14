«Союзмультфильму» назначили гендиректора

Борис Машковцев назначен гендиректором«Союзмультфильма», сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу киностудии. С апреля 2017-го он был временно исполняющим эти обязанности, однако, как утверждается в сообщении, свое новое назначение получил по итогам конкурса, объявленного Минкультуры.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, комментируя назначение, отметила, что горда тем, что «дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела», как Борис Машковцев.

Машковцев закончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1987 года он работает в анимации — в студии «Пилот», автор шести мультипликационных фильмов, лауреат и призер российских и международных фестивалей и премий. С 2013 года по 2016 год Машковцев работал художественным руководителем «Союзмультфильма».

14.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК