Новости


«Союзмультфильм» отстоял Винни-Пуха

Суд отказал торговой компании в регистрации товарного знака с изображением этого персонажа

Торговая компания «Алвега», производящая продукты питания, проиграла суд о регистрации товарного знака с изображением образа Винни-Пуха из классических советских мультфильмов. Истец оспаривал действия Роспатента, который два года назад отказался регистрировать спорный товарный знак, ссылаясь на принадлежность образа «Союзмультфильму». Киностудия в данном иске выступала третьей стороной.

В самой «Алвеге» не раз утверждали, что ею было получено разрешение на использование изображения Винни-Пуха, но не от студии, а непосредственно от художников-постановщиков Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова, создавших этот образ.

В пресс-службе «Союзмультфильма» РБК уточнили, что сейчас киностудия судится с четырьмя российскими компаниями, в числе которых торговый дом «Перекресток». Общая сумма исковых требований «Союзмультфильма» к ответчикам составляет 40 млн рублей. Не в последнюю очередь благодаря возврату прав на интеллектуальную собственность в 2017 году студия погасила «все долги перед авторами и планирует систематически выплачивать авторам отчисления от любого использования аудиовизуальных произведений». Об этом заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

17.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

Новости по теме:

«Союзмультфильм» намерен стать партнером Ghibli в России

Мединский поддержал «Союзмультфильм» в борьбе за права на советские мультфильмы

Эдуард Успенский поссорился с «Союзмультфильмом»

«Союзмультфильм» подал десятки исков на общую сумму 100 млн рублей

Владимиру Путину рассказали о рекордах российского кино


Самое читаемое

Фильм собрал в кинопрокате России и СНГ более 1,74 млрд рублей

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом

Подробнее
У «Величайшего шоумена» лучший для мюзикла старт

Официальная касса России: «Движение вверх» обновило рекорд сборов второго уикенда

Подробнее
Фильм преодолел рубеж в 1,5 млрд рублей

Предварительная касса четверга: «Движение вверх» семимильными шагами идет к рекорду

Подробнее
«Движение вверх» не заметит конкуренции

Прогноз кассовых сборов на 11–14 января 2018 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 