«Союзмультфильм» отстоял Винни-Пуха

Торговая компания «Алвега», производящая продукты питания, проиграла суд о регистрации товарного знака с изображением образа Винни-Пуха из классических советских мультфильмов. Истец оспаривал действия Роспатента, который два года назад отказался регистрировать спорный товарный знак, ссылаясь на принадлежность образа «Союзмультфильму». Киностудия в данном иске выступала третьей стороной.

В самой «Алвеге» не раз утверждали, что ею было получено разрешение на использование изображения Винни-Пуха, но не от студии, а непосредственно от художников-постановщиков Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова, создавших этот образ.

В пресс-службе «Союзмультфильма» РБК уточнили, что сейчас киностудия судится с четырьмя российскими компаниями, в числе которых торговый дом «Перекресток». Общая сумма исковых требований «Союзмультфильма» к ответчикам составляет 40 млн рублей. Не в последнюю очередь благодаря возврату прав на интеллектуальную собственность в 2017 году студия погасила «все долги перед авторами и планирует систематически выплачивать авторам отчисления от любого использования аудиовизуальных произведений». Об этом заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

17.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК