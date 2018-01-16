В Саудовской Аравии прошел первый за 35 лет киносеанс

В Саудовской Аравии прошли первые за 35 лет публичные кинопоказы полнометражных фильмов. Первый и единственный пока дистрибьютор в стране, компания Cinema 70, проводит Фестиваль мультфильмов в переоборудованных залах Центра культур и искусств города Джидды. Среди первых картин, выпущенных на большой экран в стране, – американские проекты КАПИТАН ПОДШТАННИК: ПЕРВЫЙ ЭПИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ компании Fox и ЭМОДЖИ ФИЛЬМ компании Sony.

До 2030 года в стране планируется открытие 2 тысяч кинозалов, а пока государственное ведомство начало активную выдачу лицензий на публичную демонстрацию фильмов. Ожидается, что открытие рынка привлечет множество крупных иностранных инвесторов: кинопоказом в стране уже активно интересуются сети AMC Theaters и VOX. Власти уверены, что ставка на развлекательный бизнес может принести в бюджет государства до $24 млрд в год.

Публичная демонстрация фильмов в кинотеатрах была запрещена в Саудовской Аравии в 80-х годах XX века. Тогда под давлением священнослужителей кинопоказ – публичное развлекательное мероприятие – был назван «рассадником порока». При этом многие подданные Саудовской Аравии специально ездили «в кино» в соседние Бахрейн и ОАЭ.

16.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС