Смоленская область снова закрывает кинотеатры

Кинотеатры Смоленской области снова закрываются. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в свой Указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности». Согласно этим изменениям на территории области вновь вводятся ряд ограничительных мероприятий. Вместе с кинотеатрами вновь закрываются парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы и другие места массового посещения граждан.

На изменение ранее принятого решения глава региона пошел в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Тот направил их в адрес губернатора 14 мая. Рекомендации были основаны на анализе эпидемиологической обстановки в регионе.

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15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт администрации Смоленской области