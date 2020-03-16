Фестиваль «Святая Анна» меняет сроки проведения

Организаторы фестиваля студенческих фильмов «Святая Анна», который должен был пройти в период с 20 по 27 марта, объявили о переносе сроков проведения смотра.

«Мы провели большую работу и полностью готовы к нашей ежегодной премии, но из-за сложившейся ситуации вынуждены отложить проведение конкурса и награждение, − говорится в официальном сообщении дирекции. − Поскольку мероприятия «Святой Анны» подразумевают личное участие конкурсантов, членов жюри, экспертов и спикеров – а мы не можем в данный момент призывать к обязательному посещению и тем самым рисковать вашими здоровьем и состоянием. Надеемся на понимание участников, партнеров и поклонников фестиваля и призываем беречь себя!»

Новые даты проведения фестиваля не называются. Информация о них появится позже.

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16.03.2020 Автор: БК