Фестиваль «Святая Анна» меняет сроки проведения

Организаторы фестиваля студенческих фильмов «Святая Анна», который должен был пройти в период с 20 по 27 марта, объявили о переносе сроков проведения смотра.
«Мы провели большую работу и полностью готовы к нашей ежегодной премии, но из-за сложившейся ситуации вынуждены отложить проведение конкурса и награждение, − говорится в официальном сообщении дирекции. − Поскольку мероприятия «Святой Анны» подразумевают личное участие конкурсантов, членов жюри, экспертов и спикеров – а мы не можем в данный момент призывать к обязательному посещению и тем самым рисковать вашими здоровьем и состоянием. Надеемся на понимание участников, партнеров и поклонников фестиваля и призываем беречь себя!»
Новые даты проведения фестиваля не называются. Информация о них появится позже.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
16.03.2020 Автор: БК
121 проект поборется за призы фестиваля «Святая Анна»
Названы победители фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
Стали известны ключевые события фестиваля «Святая Анна»
Голливудские мейджоры отменяют и переносят релизы своих блокбастеровПодробнее
Названо имя того, кто может стать куратором кино в МинкультурыПодробнее
В рейтинг лучших артхаусных кинотеатров Европы вошли две российские площадкиПодробнее
Законопроект об ограничении доли фильмов в расписании кинотеатра получил отрицательное заключениеПодробнее