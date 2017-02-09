TVzavr наградили за популяризацию российского кинематографа в Интернете

8 февраля компания TVzavr была награждена Национальной премией «Большая цифра» за разработку и запуск на международном рынке проекта «Русское кино». Приложение было отмечено за популяризацию российского кинематографа в Интернете во всем мире.



Проект «Русское кино» запущен онлайн-кинотеатром TVzavr под патронажем Министерства культуры РФ и Роскино в апреле 2016 года, в рамках «Года российского кино». Проект призван развивать международные, культурные и межнациональные общественные связи. Благодаря «Русскому кино», смотреть фильмы на русском языке легально и в хорошем качестве теперь могут иностранцы, интересующиеся российской культурой и русским языком, а также российские граждане, проживающие за рубежом.

Разработка приложения происходила внутри компании TVzavr, без привлечения сторонних специалистов.



«Мы отмечаем стремительный рост популярности «Русского кино» у пользователей во всем мире. Изучив культуру потребления видеоконтента за рубежом и наблюдая за поведением аудитории, пообщавшись с ней на зарубежных кинофестивалях, мы заметили, с каким интересом иностранцы изучают русскую культуру, как анализируют поведение героев фильмов. «Русское кино» помогает им в этом, предоставляя легальный доступ к огромной библиотеке советских и российских фильмов», – комментирует генеральный директор TVzavr Марина Сурыгина.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов