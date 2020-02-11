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Tvzavr отчитался за 2019 год

Онлайн-кинотеатр заработал почти миллиард рублей

Онлайн-кинотеатр tvzavr, который является одним из лидеров российского VOD-рынка, подвел итоги работы в 2019 году. По данным компании, рост доходов от видеорекламы составил 25%, а продажи платного контента увеличились в 3 раза. Столь активная динамика последнего связана с выходом на платформе топовых фильмов-блокбасетров, а также с развитием подписной модели.

В 2019 году количество уникальных пользователей онлайн-кинотеатра выросло до 40 млн человек в месяц. Одним из главных драйверов роста стало увеличение количества пользователей на Smart TV, а также расширение пула зрителей из СНГ. Однако несмотря на это, большая часть аудитории tvzavr − это преимущественно жители крупных городов России в возрасте 25-45 лет.

«В этом году темпы роста доходов от рекламной модели несколько уступают прошлогодним, однако это вполне естественно и понятно, поскольку чем больше доходы у компании, чем сложнее их наращивать, − рассказывает коммерческий директор tvzavr Варвара Давыдова. − Однако рекламная модель tvzavr продолжает уверенный рост, который, прежде всего, связан с повышением интереса и доверия рекламодателей к платформе Smart TV. Кроме того, важными факторами увеличения показателей являются: рост доходов от спецпроектов, улучшение самого рекламного предложения tvzavr (например, мы единственная компания на рынке, которая использует нейросети для интеграции актуальной рекламы в фильмы), а также продвижение tvzavr в странах СНГ, где зрители смотрят преимущественно бесплатный контент».

Библиотека tvzavr выросла до 55 тыс. единиц контента и существенно видоизменилось. «Tvzavr продолжает развивать сотрудничество со всеми ведущими российскими и голливудскими студиями, однако благодаря проекту MoviesChain мы также заручились уникальным партнерством со многими независимыми студиями, – отмечает директор по контенту tvzavr Елена Хлебникова. − Их контент до этого не был представлен на российском рынке, поэтому tvzavr, таким образом, теперь обладает коллекцией оригинальных артхаусных фильмов со всего мира». Среди хитов онлайн-кинотеатра в 2019 году − КОРОЛЬ ЛЕВ, АКВАМЕН, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ.

В 2019 году tvzavr реализовал несколько масштабных проектов, включая организацию закрытой премьеры последнего фильма Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ, «экологические» показы фильмов в главном парке столицы «Зарядье», а также запуск совместного проекта-эксперимента с Государственным Эрмитажем «Кино в Эрмитаже». 

«Кино в Эрмитаже» – стал для нас одновременно самым успешным, и самым сложным проектом в 2019 году. Он был приурочен к Году театра в России и нес важную миссию – напомнить о преемственности кино от театра, об его истоках, − говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова. − Однако благодаря нашему многолетнему опыту сотрудничества с государственными организациями, в том числе и с музеями с мировым именем, мы сумели успешно реализовать этот проект, превратив его в одно из главных культурных событий Санкт-Петербурга», − говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова.

Что касается флагманского блокчейн-проекта онлайн-кинотеатра MoviesChain by tvzavr, то в 2019 готовая платформа была представлена на крупнейшем европейском кинорынке Marche du Film, который ежегодно проходит в рамках Каннского кинофестиваля. MoviesChain by tvzavr − это первая в мире, основанная на технологии блокчейн, безопасная и устойчивая к отказам глобальная платформа для децентрализованной дистрибуции фильмов, которая позволяет правообладателям самостоятельно размещать контент и продавать его зрителям напрямую из любой точки мира. Проект также был презентован на американском кинорынке NATPE, а также на кинорынке EFM, приуроченном к Berlinale. На данный момент через MoviesChain в библиотеку tvzavr загружены несколько десятков фильмов от независимых продюсеров и студий со всего мира.

В конце 2019-го года tvzavr перешел под управление Руслана Кафтанатия, который до этого был миноритарным владельцем компании с долей в 25%. Господин Кафтанатий выкупил у своего партнера Елены Субботиной мажоритарную долю и стал единственным акционером компании. В 2020 году Руслан Николаевич намеревается увеличить выручку компании минимум на 20-25% за счет фильмов собственного производства, низкой цены на контент, а также агрессивной рекламной и маркетинговой стратегии.

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11.02.2020 Автор: Артур Чачелов

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