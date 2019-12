Онлайн-кинотеатр Tvzavr сменил владельца и станет холдингом

Российский бизнесмен Руслан Кафтанатий решил выкупить мажоритарную долю интернет-кинотеатра tvzavr у своего партнера Елены Субботиной. Он планирует сделать из всех активов крупнейший IT-холдинг и вложить не менее 1 млрд. рублей собственных средств в развитие. Ранее господин Кафтанатий владел 25% бизнеса tvzavr, в то время как госпожа Субботина – оставшимися 75%. После сделки Руслан Кафтанатий становится единственным акционером ООО «ТиВиЗавр», а также всех его проектов, в том числе и зарубежных.

Помимо ООО «ТиВиЗавр», Кафтанатий решил выкупить у 100% компании ООО «ТиВиЗавр Девелопмент» и компании MoviesChain by tvzavr LTD, которые при, поддержке фонда «Сколково», занимаются развитием и продвижением проекта MoviesChain by tvzavr на международном рынке. Он намерен создать единый IT-холдинг, в который войдут ООО «ЛСВ» («Лаборатория сетевого видео»), ООО «Активное видео», OOO «ТиВиЗавр», OOO «ТиВиЗавр Девелопмент», MoviesChain by tvzavr LTD и другие его компании.

Сделка по передаче собственности ООО «ТиВиЗавр Девелопмент» зарегистрирована 11 декабря 2019 года. Сделка по ООО «ТиВиЗавр» находится на стадии завершения. Главная причина сделки – консолидация собственности для дальнейшего развития компании, однако в ближайшем будущем никаких резкий изменений в работе онлайн-кинотеатра не произойдет. В долгосрочной же перспективе в планах tvzavr – активное продвижение блокчейн-проекта MoviesChain на европейский и американский рынки (на данный момент через платформу MoviesChain в библиотеку онлайн-кинотеатра уже загружено порядка 300 независимых и фестивальных фильмов), диверсификация бизнеса и, как следствие этого, развитие новых направлений, в том числе и создание собственного уникального контента.

О каких-то более конкретных намерениях компания заявит после полного финансового аудита, который должен завершиться в первом квартале 2020 года. Финансовый аудит проведет одна из аудиторских компаний большой четверки.

Что касается бизнес-стратегий, то их у компании, на данный момент, две – экстенсивная и интенсивная. Для экстенсивного развития онлайн-кинотеатру хватает собственных средств, однако для реализации интенсивного варианта, по предварительным оценкам компании, онлайн-кинотеатру потребуется примерно 2 млрд. рублей. При этом, общую стоимость «холдинга» tvzavr Руслан Кафтанатий оценивает примерно в 3 млрд. рублей.

Ранее Руслан Кафтанатий не принимал участия в управлении бизнесом tvzavr и MoviesChain.

«В 2010 году, когда tvzavr только начинался, это была маленькая и никому не известная компания, а сегодня – это устойчивый и хорошо известный бренд на рынке, темпы роста которого год от года поражали меня своей скоростью, – рассказывает бизнесмен. − В итоге, к данному моменту компания достигла такого уровня, что собственных средств для дальнейшего интенсивного развития ей уже не хватает. Поэтому мы пришли к необходимости консолидировать собственность, а после – привлекать внешних инвесторов для дальнейшей работы над проектом, перспективы которого, на мой взгляд, очень высокие. У нас уже есть несколько инвестиционных предложений, в том числе и от зарубежных компаний, и от телекоммуникационных холдингов. Со всеми ведем переговоры, обсуждаем условия», – рассказывает Руслан Кафтанатий.

Компания ООО «ЛСВ» – ООО «Лаборатория сетевого видео» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Онлайн-кинотеатр tvzavr является одним из лидеров рынка легального онлайн-видео в стране. В коллекции сервиса порядка 50 тыс. единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % − платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr − 35 млн. уникальных пользователей в месяц. Выручка компании за 2018 год составила 770 млн рублей и показала рост на 108% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По предварительным данным, выручка за 2019-й вырастет примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

17.12.2019 Автор: БК