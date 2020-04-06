Tvzavr продемонстрировал самые высокие продажи за 11 лет

Онлайн-кинотеатр tvzavr подвел итоги работы за март, т.е. за период с начала эпидемии вируса COVID-19 в России. По сравнению с февралем 2020 года, общая выручка компании увеличилась на 35%, а платная модель выросла в 3 раза. При этом, по отношению к марту 2015 года (когда платная модель только появилась в онлайн-кинотеатре), доходы за данный период в 2020-м выросли в 8 раз.

«В столь непростое время нам как никогда хочется немного отвлечься от постоянного потока негатива, погрузиться в какой-то другой мир, где можно гулять в парках, держаться за руки и встречаться с друзьями вживую, а не в мессенджерах. Кино в этом смысле дарит зрителям тот опыт, те эмоции, которые сейчас им недоступны, снимает стресс и поднимает настроение, − объясняет коммерческий директор tvzavr Варвара Давыдова. − Примечательно, что активный рост просмотров произошел у нас не только на платформе Smart TV, как это обычно происходит в период новогодних каникул, но и на Web. Таким образом, за время самоизоляции прирост смотрения на Smart TV составил 35%, на Web – на 30% по сравнению с 2019 годом».

Самым топовым фильмом в прошлом месяце стала лента ЗАРАЖЕНИЕ. По данным аналитиков tvzavr, именно на нее приходится почти 19% от всех мартовских продаж. Больше всего онлайн-зрителей посмотрело этот фильм в воскресенье 29 марта в период между 18.00 и 24.00.

Если говорить о покупках в целом, то наибольшее их количество было совершено пользователями tvzavr также в воскресенье – 29 марта – т.е. на следующий день после старта первой нерабочей недели.

«Столь активный рост продаж за март говорит, в первую очередь, о том, что наши граждане действительно соблюдают введенный правительством режим самоизоляции и большую часть времени проводят дома, – говорит директор по маркетингу tvzavr Даниил Саверский. − Ввиду ужесточения карантина и его продления до 30 апреля, полагаю, что выручка от платной модели онлайн-кинотеатров, и tvzavr в частности, вырастет еще больше даже с по сравнению с уже рекордным мартом, поскольку из-за закрытия кинотеатров многие мейджеры сократили цифровые окна и пустили свои картины в онлайн-прокат сильно раньше, чем планировали. Какой это будет рост – пока сказать сложно, но думаю, что не менее, чем еще в 2 раза».

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06.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr