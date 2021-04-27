Онлайн-кинотеатр TVzavr потребовали признать банкротом

Онлайн-кинотеатр TVzavr могут признать банкротом. Этого потребовал один из кредиторов видеосервиса − Никита Кислощенко, сообщает РБК. Арбитражный суд принял его заявление 21 апреля. Первое заседание назначено на 15 июня.

Ранее Никита Кислощенко уже обращался в суд с требованием взыскать с ООО «Тивизавр» 28,8 млн рублей и этот иск суд удовлетворил. Иск касался долга за оказанные рекламные услуги. 29 марта Кислощенко подал новый иск к компании.

У онлайн-кинотеатра есть еще один кредитор, намеренный требовать банкротства компании − ООО «Электроавангард». Ему должны 27,4 млн руб. с учетом процентов. А всего в 2021 году ООО «Тивизавр» получило пять исков на общую сумму 39,7 млн рублей. Годом ранее − иски на сумму 70,2 млн рублей.

По оценке Telecom Daily, по итогам 2020 года TVzavr занимал 1,1% российского рынка. В 2019-м его доля составляла 2%.

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27.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК