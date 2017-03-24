Tvzavr снова запускает бесплатный кинотеатр в московском ТЦ

Международный онлайн-кинотеатр Tvzavr запускает бесплатный кинотеатр для посетителей московского торгового центра «МЕГА Теплый Стан». Он будет открыт в зоне фуд-корта. В выходные и праздничные дни здесь можно будет бесплатно посмотреть лучшие картины мирового кинематографа, предоставленные Tvzavr. В частности, в субботу, 25 марта, в 18:30, Tvzavr проведет показ фильма ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ, приуроченный к 10-й годовщине международной экологической акции «Час Земли», которую организовывает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Партнером показа в рамках акции «Час Земли» выступает кинокомпания «Централ Партнершип».

Онлайн-кинотеатр Tvzavr проводит регулярные бесплатные кинопоказы на различных площадках Москвы. Так, например, в декабре 2016 года прошли кинопоказы в универмаге «Цветной». В ходе мероприятия посетителям подарят билеты в онлайн-кинотеатр Tvzavr. Таким образом видеосервис рассчитывает привлечь в онлайн новую аудиторию. «Отмечая большой успех нашей первой акции в декабре в рамках открытия первого кинотеатра в «Цветном», мы решили повторить этот опыт в одном из самых посещаемых торговых центров столицы. Привлечение новых пользователей в наш онлайн-кинотеатр для Tvzavr – первостепенная задача. Познакомить 100 тысяч человек с нашим продуктом и предоставить к нему бесплатный доступ – это отличная маркетинговая возможность», – рассказала директор по маркетингу и PR онлайн-кинотеатра Олеся Теплова.

24.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: TVzavr