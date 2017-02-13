Tvzavr впервые показал прибыль

Международный онлайн-кинотеатр Tvzavr объявил о выходе на прибыль по результатам 2016 года. Об этом в ходе официальной пресс-конференции сообщила Марина Сурыгина, генеральный директор видеосервиса. Совокупная выручка Tvzavr за 2016 год на 50% превысила показатель аналогичного периода 2015 года, и составила 275 млн. рублей. Прибыль онлайн-кинотеатра по итогам 2016 года – 10 млн. рублей. Интересно, что кинотеатр показал прибыль впервые за 7 лет.



Основными факторами успеха гендиректор видеосервиса назвала оптимизацию бизнес-процессов компании, уменьшение расходов на доставку контента за счет создания и поддержания собственной CDN. «Мы сделали ставку на высококвалифицированных специалистов. Каждый работник для нас особенно ценен. Численность коллектива Tvzavr сейчас – 60 человек, при этом практически все – начиная от дизайна и разработки, заканчивая маркетингом и PR делается внутри компании и выполняется быстро и качественно благодаря отлаженным бизнес-процессам», – сказала она.

За прошедший год в 5 раз выросла платная модель онлайн-кинотеатра, в 2 раза увеличилось количество подписчиков – до 4 млн. человек. Суммарное время просмотра контента увеличилось на 25%, по сравнению с 2015 годом. На данный момент, ежемесячная аудитория Tvzavr составляет 25 млн. уникальных пользователей. Увеличение времени просмотра контента на портале Сурыгина связывает с ростом аудитории Smart TV, а также пополнением библиотеки контента.



Кроме того, Tvzavr уже третий год демонстрирует темпы роста выручки от видеорекламы, опережающие рост рынка онлайн-видео. В 2016 году объем рынка видеорекламы вырос на 20 %, при этом доходы Tvzavr от видеорекламы увеличились на 50%.Онлайн-кинотеатр Tvzavr был основан в 2010 году группой российских предпринимателей. Общий объем инвестиций в проект за 7 лет составил $15 млн. Tvzavr работает по смешанной модели монетизации: за счет платной подписки, аренды и продажи фильмов, видеорекламы одновременно. Сейчас в библиотеке Tvzavr более 40 тысяч единиц контента. В 2016 году компания обеспечила расширение библиотеки фильмов, а также увеличила количество релизов новинок отечественного и иностранного кино. Так, например, в список самых популярных фильмов платного сегмента вошли такие новинки как ЭКИПАЖ, ЗВЕРОПОЛИС, ЛЮДИ ИКС и другие, а лидером просмотра стал популярный российский мультсериал «Маша и Медведь».

13.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Tvzavr