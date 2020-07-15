Суд не поддержал требования киносетей США начать открываться в Нью-Джерси

Федеральный судья в Нью-Джерси отклонил запрос Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США (NATO) и крупных киносетей о срочном временном запрете решения губернатора штата Нью-Джерси о прекращении работы кинотеатров. Полноценный иск против властей этого региона игроки рынка подали накануне. Сети требуют от губернатора Фила Мерфи выпустить документ, либо разрешающий кинозалам открываться, либо регламентирующий четкие сроки открытия. Игроков рынка возмущал тот факт, что кинотеатры в штате закрыты, в то время как церкви и библиотеки продолжали работать.

Судья Брайан Р. Мартинотти принял решение отказать в удовлетворении просьбы о немедленном временном запрете. Он аргументировал это неспокойной эпидемиологической обстановкой, а также обратил внимание на ухудшающуюся в стране ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Особенно в штатах Калифорния, Техас и Аризона, где кинотеатры как раз уже работали и сейчас закрываются снова. Судья отметил абсурдность ситуации, когда игроки рынка требуют открыть кинотеатры в одном штате, параллельно закрывая их в другом регионе страны.

В ответ NATO и сети подали ходатайство о дополнительном, но уже полноценном судебном запрете решения губернатора по данному вопросу. Судья поручил государству ответить на этот запрос кинотеатров до 24 июля.

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15.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety