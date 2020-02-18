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Фестиваль «Утро Родины» открыл зрительское голосование за лучший сериал

Смотр пройдет в Южно-Сахалинске в период с 8 по 14 марта

Открылось голосование за лучший сериал в рамках фестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины», который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта 2020 года. В шорт-лист вошли действительно знаковые проекты, представленные на суд зрителя в прошлом году.

«У нас сформировано компетентное жюри из профессионалов рынка киноиндустрии – режиссеров, сценаристов, актеров, которые дадут свою оценку сериалам. Но определение победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования – это действительно народный выбор, пожалуй, главный приз. Так как здесь фаворита определяют именно те, для кого и снимаются многосерийные фильмы – зрители», − говорит директор фестиваля «Утро Родины» Виктория Ворожбит.

В этом году жюри фестиваля под председательством режиссера Сергея Урсуляка выберет лучшие фильмы в 10 номинациях. В конкурсную программу фестиваля «Утро Родины» вошло 11 многосерийных фильмов: «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм», «Эпидемия».

Организаторами фестиваля «Утро Родины» являются Правительство Сахалинской области, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, Роспечать, «Национальные проекты». Партнерами фестиваля в этом году стали Корпорация развития Сахалинской области, Восточная горнорудная компания и компания «Далькреветка».

БК является информационным спонсором смотра.

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18.02.2020 Автор: Артур Чачелов

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