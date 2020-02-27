Фестиваль «Утро Родины» объявил программу премьерных кинопоказов

Фестиваль многосерийных художественных фильмов (сериалов) «Утро Родины» объявил участников дополнительной программы показов новых российских полнометражных фильмов, которые выйдут в прокат в течение 2020 года. Гостям фестиваля представят сразу пять таких картин.

В первый день, 8 марта, на фестивале покажут фильм Елены Хазановой ОДИН ВДОХ, который основан на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Лента расскажет и покажет переживания женщины, шагающей в мир океанской бездны, каждое погружение в которую становится метафорой борьбы со своими страхами.

Следующей гости фестиваля увидят ленту Светланы Сухановой СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ. Ее авторы характеризуют этот фильм и как социальный проект, и как «душевное кино». СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ − это три истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений. Для авторов сценария Евгения Бедарева, продюсеров Александра Хачко и Сергея Берлова показ фильма в Южно-Сахалинске станет финальной точкой российского промотура, в рамках которого они посетили 23 города. В каждом городе группа не только знакомила зрителя со своей картиной о добре и любви, но и дарила подарки. Предпремьерный показ фильма состоится в Южно-Сахалинске 9 марта.

Картину Константина Буслова НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ в Южно-Сахалинске представит исполнитель одной из ролей – Андрей Мерзликин. Актер вошел в состав жюри фестиваля этого года. Картина расскажет о создании одного из самых легендарных летательных аппаратов − вертолета МИ-8 и о судьбе его изобретателя – Михаила Леонтьевича Миля. Зрители смогут увидеть картину 10 марта, а 11 марта состоится премьера дебютного фильма Егора Сальникова, известного по проекту «Даешь, молодежь!», СМОТРИ, КАК Я. Автор обещает картину в духе фильмов Уэса Андерсона: притчевую и красивую.

Яркой премьерой и фильмом закрытия фестиваля станет трагикомедия Сарика Андреасяна ГУДБАЙ, АМЕРИКА, которая снималась в США и Москве. Главная роль досталась Дмитрию Нагиеву. Герои фильма пытаются забыть о своих корнях, изображают из себя американцев, забывая нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. Показ фильма состоится 14 марта.

Организаторами фестиваля «Утро Родины» являются Правительство Сахалинской области, Министерство России по развитию Дальнего Востока, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство культуры России, «Роспечать» и «Национальные проекты». Партнерами фестиваля стали Корпорация развития Сахалинской области, Восточная горнорудная компания и компания «Далькреветка».

Информационные партнеры фестиваля: «Комсомольская правда», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кинобизнес сегодня», «Вокруг ТВ», «Новости Кино», Teleprogramma.pro, «Радио КП», ComNews, «Кино-Театр.Ру», «Теленеделя», «Телескоп», «Российская газета», «Истории&Новости», TV Mag, Citysakh.ru, Love Radio, АСТВ, «Губернские ведомости», Skr.su.

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27.02.2020 Автор: Артур Чачелов