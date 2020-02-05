Фестиваль «Утро Родины» объявил даты проведения и конкурсную программу

В Москве прошла пресс-конференция организаторов фестиваля многосерийных фильмов (сериалов) «Утро Родины». Здесь президент фестиваля Сергей Жигунов объявил даты проведения смотра, его конкурсную программу и специальные события.

В этом году фестиваль в Южно-Сахалинске пройдет не летом, как год назад, а уже с 8 по 14 марта. В конкурсную программу вошло 11 многосерийных фильмов: «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм» и «Эпидемия». Выбирать лучший сериал в конкурсе будет профессиональное жюри, председателем которого стал российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Кроме того, известные режиссеры и актеры – гости фестиваля – станут участниками программы «Имена», в рамках которой представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями.

Для зрителей и гостей фестиваля организаторы также подготовили насыщенную внеконкурсную программу. В дни проведения фестиваля состоятся предпремьерные показы фильмов, причем в этом году зрителями смогут стать не только жители Южно-Сахалинска, но и других городов Сахалинской области. Кроме того, объявлено, что в этом году продолжится реализация проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».

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05.02.2020 Автор: Артур Чачелов