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ВЦИОМ попросил россиян назвать лучшие отечественные фильмы года

Результат оказался предсказуем

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел традиционный опрос россиян по итогам 2016 года. 17–18 декабря 2016 года было опрошено 1600 человек в 46 регионах страны. В числе прочего им было предложено назвать лучшие российские кинофильмы года. Как отмечают социологи, оказалось, что явных фаворитов в этой категории нет: ни один из представленных в народном рейтинге фильмов не смог набрать более 10%. Лидером опроса стали 28 ПАНФИЛОВЦЕВ – этот проект назвали лучшей российской картиной года 5% опрошенных. Еще 4% вспомнили про ЭКИПАЖ. Обе ленты заметно оторвались от остальных.

При этом ВЦИОМ также спросил россиян о том, какие актеры запомнились им в этом году. Первое место в этом рейтинге разделили двое: Данила Козловский и Сергей Безруков. Оба набрали по 5% голосов. При этом лидерство Козловского можно объяснить его активной работой в течение года: актер появился на киноэкранах аж в шести кинопроектах. А вот Сергей Безруков попадает на верхние строчки народного рейтинга каждый год вне зависимости от его активности в кино и на телевидении.

27.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ

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