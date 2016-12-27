ВЦИОМ попросил россиян назвать лучшие отечественные фильмы года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел традиционный опрос россиян по итогам 2016 года. 17–18 декабря 2016 года было опрошено 1600 человек в 46 регионах страны. В числе прочего им было предложено назвать лучшие российские кинофильмы года. Как отмечают социологи, оказалось, что явных фаворитов в этой категории нет: ни один из представленных в народном рейтинге фильмов не смог набрать более 10%. Лидером опроса стали 28 ПАНФИЛОВЦЕВ – этот проект назвали лучшей российской картиной года 5% опрошенных. Еще 4% вспомнили про ЭКИПАЖ. Обе ленты заметно оторвались от остальных.

При этом ВЦИОМ также спросил россиян о том, какие актеры запомнились им в этом году. Первое место в этом рейтинге разделили двое: Данила Козловский и Сергей Безруков. Оба набрали по 5% голосов. При этом лидерство Козловского можно объяснить его активной работой в течение года: актер появился на киноэкранах аж в шести кинопроектах. А вот Сергей Безруков попадает на верхние строчки народного рейтинга каждый год вне зависимости от его активности в кино и на телевидении.

27.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВЦИОМ