«За гранью реальности» продан на ведущие мировые территории

В Берлине завершился Европейский Кинорынок (EFM), оказавшийся удачным для российского проекта ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. Международные продажи картины ведет компания AMBI Media Group (США).

По итогам EFM, лента компании KINODANZ продана на территории Юго-Восточной Азии, стран Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция), в Италию, Великобританию, Австралию и в Северную Америку. Фактически, с учетом предыдущих успешных продаж картины на AFM 2017, закрыты права на все крупнейшие мировые территории.

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ выйдет и в Китае. Широкий кинотеатральный прокат здесь планируется в апреле 2018 года. Кроме того, в данный момент обсуждается дата релиза в Северной Америке. В России фильм выходит в кинотеатрах уже 1 марта.

Проект компании KINODANZ ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ – это история про талантливого афериста по имени Майкл, который собирает команду с паранормальными способностями, чтобы провернуть самое грандиозное дело в своей карьере. Но план срывается, друзья Майкла оказывается в смертельной опасности, а чтобы их спасти, ему придется отправиться в загадочное пространство общего подсознания. В картине снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Аристарх Венес, Юрий Чурсин и другие звезды. Лента стала первым отечественным кинопроектом, одну из ролей в котором сыграл Антонио Бандерас.

25.02.2018 Автор: Артур Чачелов