В Казахстане открылся второй Almaty Film Festival

14 сентября в городе Алматы состоялось открытие II ALMATY FILM FESTIVAL. Это международный кинофестиваль, впервые организованный Astana Film Fund в 2018 году в рамках Дня города по инициативе Акимата г. Алматы. Девиз ALMATY FILM FESTIVAL − 2019 − «Сближение культур».

На пресс-конференции, посвященной открытию, президент фестиваля Акан Сатаев основной целью мероприятия обозначил развитие сотрудничества разных стран, которые могут открыть для себя новые возможности в создании своих фильмов, включая ко-продукцию. Вместе с генеральным продюсером кинофестиваля, начальником управления культуры города Алматы Эрнаром Курмашевым они подвели итоги прошедшего года для киноиндустрии страны. Вспомнили БИЗНЕСМЕНОВ и ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА, которые появились в российском прокате после I ALMATY FILM FESTIVAL. C гордостью рассказали о фильме казахского производства A DARK-DARK MAN, который был выбран для участия в сан-себастьянском кинофестивале.

В этом году в Алматы представлено порядка 70 фильмов, что вдвое больше, чем в прошлый раз. Программный директор фестиваля Елена Илларионова познакомила гостей с программой ближайшей недели. В основном конкурсе копродукции участвуют 12 картин. Проект «Женщина в кино» в сотрудничестве с UNESCO представлен документальными фильмами. Также в программе − первые дебюты и фильмы представителей жюри. В 2019 году ALMATY FILM FESTIVAL вошел в европейскую ассоциацию детского кино (ЕСFА). В рамках фестиваля будут показаны 10 картин детского и семейного жанра. Параллельно пресс-конференции на второй площадке фестиваля проходила церемония детской красной ковровой дорожки.

Открывает фестиваль с акцентом на ко-продукцию фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Представить картину в Алматы приехали продюсер Алексей Петрухин, режиссер Олег Степченко и актриса Анна Чурина. Выяснилось, что команда проекта тесно связана с Казахстаном, например, над спецэффектами в фильме работала местная компания «Кубик». Алексей Петрухин отметил, что уже идет работа над 3 частью проекта НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ.

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15.09.2019 Автор: Ольга Куликова